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İtalya'da koronavirüs vakalarında rekor artış!

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 372 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, salgının ülkeyi ciddi şekilde etkilediği mart sonundaki seviyelere geri döndüğü ifade edildi

İtalya'da koronavirüs vakalarında rekor artış! - Haberler
AA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 5 bin 372 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka artışı, salgının ülkeyi ciddi şekilde etkilediği mart sonundaki seviyelere geri döndü.

Ülkede, dün 4 bin 458, 7 Ekim’de 3 bin 678, 6 Ekim’de 2 bin 677 yeni vaka tespit edilmişti.

Salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana virüs kapan kişi sayısı, toplam 343 bin 770'e yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 70 bin 110'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 387'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 28 artarak, 36 bin 111'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1186 artarak, 237 bin 549'a yükseldi.

"1,5 AY İÇİNDE GEREKLİ MÜDAHALELERE ÖNCEDEN HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

Günlük bazda son haftalarda en çok vaka artışının kaydedildiği Campania Bölgesi'nin Başkanı Vincenzo De Luca, bölgelerinde bugün 700'ü aşkın yeni vaka olduğunu belirterek, "Bunların yüzde 90 ile yüzde 95'i belirti göstermiyor. Bugün durum kontrol altında ama 1,5 ay içinde gerekli müdahalelere önceden hazırlanmamız gerekiyor. Gereken her türlü karar alınacak. Bunlar rahatımıza uygun kararlar değil, ailelerimizi korumak için gerekli olanlar." ifadelerini kullandı.

İyileşen sayısı ile vaka sayısındaki dengenin önemine işaret eden De Luca, "Amaç, bu iki veri arasında dengeye sahip olmak. Eğer, bir günde 1000 yeni vaka, 200 iyileşen olursa o zaman bu sıkı karantinaya girilmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

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