İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 884 yeni vaka kaydedildi

Dikkat! En çok rastlanan 3. kanser türü...

AA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 358 bin 884 testte 20 bin 884 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başlamasının üzerinden geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 976 bin 274'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 411'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 98 bin 635'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 68 artışla 2 milyon 440 bin 218'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 650 bin 299 oldu. Aşılananların 1 milyon 471 bin 648'inin ikinci doz aşısının yapıldığı belirtildi.