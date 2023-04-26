Inter Juventus maçı için artık geri sayım başladı. Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ikili ezeli rakip İtalya Kupası'nda finale yükselen taraf olmak için bu akşam bir kez daha karşı karşıya geliyor. İşte, zorlu maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...