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İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki yeni hükümet göreve başlıyor

İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi tarafından kurulan yeni hükümet bugün yemin ederek göreve başlayacak.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki yeni hükümet göreve başlıyor
BBC TÜRKÇE
- EPA
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi

İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi tarafından kurulan yeni hükümet bugün yemin ederek göreve başlayacak.

2019'da kurulan koalisyon hükümetinin yıkılmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni bir hükümet formülü bulmakla görevlendirdiği Draghi, kabinesini dün akşam açıkladı. Draghi'nin kısmen teknokratlardan kısmen de siyasetçilerden oluşan kabinesi bugünkü yemin töreninin ardından gelecek hafta içinde parlamentoda güvenoyuna sunulacak.

Parlamentodaki partilerin büyük kısmının Draghi'ye destek vermesi nedeniyle hükümetin güven oylamasını sorunsuz şekilde geçmesi bekleniyor.

Draghi hükümetinde 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig, Haydi İtalya, Özgürler ve Eşitler ile Yaşayan İtalya partilerinden bakanlar bulunuyor.

23 bakanlık pozisyonundan 8'i teknokrat isimlere verildi. Bakanlar kurulunun yalnızca üçte birinin kadınlardan oluşması ise eleştirilere neden oldu.

Mario Draghi hükümeti, İtalya'da cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 75 yılda kurulan 67. hükümet oldu.

Öncelik AB kurtarma fonu

Draghi hükümetinin önceliği, Avrupa Birliği'nin pandeminin yol açtığı hasarların onarımı için sağladığı 200 milyar euro'nun üzerindeki kurtarma fonunun planlanması olacak.

Draghi ay başında hükümeti kurmakla görevlendirildiğinde yaptığı açıklamada amaçlarını "pandemiyi yenmek, aşı kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözüm sunmak ve ülkeyi yeniden canlandırmak" olarak sıralamıştı.

- EPA

İtalya'da 93 binden fazla can kaybına yol açan koronavirüs pandemisi ülkeyi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en ağır ekonomik durgunluğa da sürükledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemdeki hamleleriyle "euro'yu kurtaran kişi" olarak anılan ve "Süper Mario" lakabını kazanan Draghi için İtalyan ve uluslararası basında "şimdi de İtalya'yı kurtarmaya çalışacak" yorumları yapılıyor.

Eylül 2019'da iktidara gelen Giuseppe Conte hükümeti de, AB'nin pandeminin etkilerine karşı sağladığı kurtarma fonunun kullanımı üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle düşmüştü. 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Yaşayan İtalya, Özgürler ve Eşitler partilerinden oluşan koalisyon hükümeti, Ocak ayı ortasında Yaşayan İtalya'nın ayrılmasıyla sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hem pandemi sürerken seçim düzenlenmesinin yaratacağı zorluklar hem de AB kurtarma fonu için hızla plan hazırlanması gerektiği gerekçesiyle erken seçimlere gidilmemesini tercih etmiş ve yeni hükümeti kurma görevini Mario Draghi'ye vermişti.

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