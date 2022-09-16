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İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi öldü

İtalya’nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetti. Sokakların sular altında kaldığı fırtınadan en fazla etkilenen Ancona bölgesi oldu.

İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi öldü
İtalya'da sel: 7 kişi öldü!
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AA

İtalya'nın Ancona kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu.

İtfaiye ekipleri, Ancona’ya bağlı Ostra'da 4, Trecastelli, Barbara ve Bettolelle'de birer olmak üzere toplamda 7 kişinin cansız bedenini buldu. Barbara kasabasında selde kaybolan biri çocuk, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sel nedeniyle Otra, Trecastelli ve Senigallia gibi yerleşim yerlerinde de cadde ve sokaklar yer yer su ve çamurla kaplandı. Bazı noktalarda zor durumda kalan yaşlılar, itfaiye ekiplerince şişme botlarla kurtarıldı.

Marche'deki sel sonrasında bu bölgeye, Lombardiya, Abruzzo ve Emilia-Romagna gibi komşu yakın bölgelerden arama-kurtarma çalışmaları için takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye 2 ila 3 saatte 420 milimetre yağış düştüğü belirtildi.

Selin vurduğu bölgedeki Sassoferrato kasabasının belediye başkanı Maurizio Greci, karşı karşıya kaldıkları bu felakete dair özel uyarı almadıklarını, sadece rüzgar ve yağış olabileceğine ilişkin "sarı" (orta) düzeyde uyarı yapıldığını söyledi.

İtalyan Sivil Savunma Ajansının Bölge Sorumlusu Stefano Aguzzi ise ANSA'ya yaptığı açıklamada, Marche bölgesini etkileyen olumsuz hava koşullarının bu seviyelerde beklenmediğini, özellikle Misa Nehri'nin taşmasının aniden geliştiğini ifade etti.

Aguzzi, "Bazı noktalarda müdahale edecek zaman olmadı. Tehlikeyi fark etmeden dışarı çıkmış insanlar olabilir." dedi.

Bu arada Sivil Savunma Ajansı Başkanı Fabrizio Curcio'nun da selin vurduğu Marche bölgesine gittiği belirtildi.

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