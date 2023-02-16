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İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: "Üzgünüm"

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo ülkesi İtalya'da gündem oldu. İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Umberto Calcagno "Futbolcular saldırı altında" başlıklı bir sunum yaparken İtalyan yıldızın durumuyla ilgili açıklamalar yaptı

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  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Galatasaray'ın, İtalya'nın Roma ekibinden kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun transferi İtalya'da gündem oldu. İtalya Futbolcular Birliği, Roma'da gerçekleştirilen toplantıda 'Futbolcular saldırı altında' başlıklı raporun sunumunu gerçekleştirdi.

     
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın da hazır bulunduğu toplantıda İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Umberto Calcagno açıklamalar yaptı. 
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Zaniolo konusunu buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Calcagno, oyuncunun eski kulübü Roma ile yaşadığı sıkıntılar ve kendisini Galatasaray'a transfer olmaya götüren süreç hakkında da konuştu.
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    "Zaniolo'nun Türkiye'ye gitmesi... Çok üzgünüm" diyen Calcagno, "Çok üzgünüm, çünkü bu transferi etkileyen futbol dışı şeyler var" ifadelerini kullandı.  İtalyan haber ajansı Ansa'nın aktardığına göre Roma ile Zaniolo arasında yaşanan sürecin daha iyi yönetilebileceğini vurgulayan Calcagno şunları söyledi:

     

     
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    "SÜREÇ DAHA İYİ YÖNETİLEBİLİRDİ"

    "Zaniolo vakasında süreç daha iyi yönetilebilirdi ancak bu şiddetin ya da yaşananların gerekçesi olamaz. Zaniolo'nun ve kulübün kararını etkileyen sportif performans dışında ya da iş sözleşmesinin dışında durumlar olmasından dolayı üzgünüm"
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    "Bunun için dünyamızı normalleştirmemiz gerekiyor. Futbolcuları hata yapmayan bireyler olarak tanımamamız lazım"
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    "Bir teknik direktör veya bir başkanla tartışmamanızın hiçbir yolu yok çünkü bu tür sonuçlara sahipsiniz. Futbolcular ile otoritereler arasındaki bu ilişki yapısının çözülmesi gerekiyor."
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    "Bir futbolcu özel hayatını halka açıklamak zorunda hissetmemeli. Bugün bunu yapanlara da yapamayanlara da saygı duymalıyız. Bunlar her zaman kişisel yolculuklardır. Bunu yapmayanları kınayamayız. Bunlar o kadar özel seçimler ki hepsine saygı duyulması gerekiyor"
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    ROMA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

    Sezonun ilk yarısında forma giydiği 17 maçta sadece 2 gol atabilen Zaniolo, bir süredir performansı sebebiyle spor kamuoyunun eleştiri oklarının hedefinde yer alıyordu.

     
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    İlk kez 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Genoa ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan Zaniolo, teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahip çıkmasına karşın Roma'dan ayrılmak isteğini gündeme getirmesi süreci başka noktaya taşımıştı.

     
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Bu sırada Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon avroluk teklifini geri çevirmesi, sarı-kırmızılı İtalyan ekibini kızdırmıştı.
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Napoli maçı öncesi tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Zaniolo, söz konusu maçın 2-1 kaybedilmesinin ardından bazı fanatik taraftarların tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştı.
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho da 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı.

     
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

    Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 5 sezona yayılmış eşit taksitler halinde 15 milyon euro transfer bedeli ödeyecek. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si İtalyan ekibine verilecek.
  • İtalya'da Nicolo Zaniolo gündemi: Roma'da yapılan yanlıştı

    Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödenecek. 

    Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenecek. 

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