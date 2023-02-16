Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödenecek.

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenecek.