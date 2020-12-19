AA

Conte, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla, kamuoyunda bir süredir tartışılan tatil dönemine yönelik ek tedbirleri açıkladı.

Salgının bütün Avrupa'yı zorlamaya devam ettiğini belirten Conte, "Virüsün dolaşımı her yerde devam ediyor. Bu nedenle bizim uzmanlarımızın da, Noel döneminde enfeksiyonların artış göstereceğine dair endişeleri var." dedi.

Bugünkü kararların ağırlığına dikkati çeken Başbakan, "Bu kolay bir karar değil. Acı verici. Ocak ayında faaliyetlerin yeniden başlamasını göz önünde bulundurursak, kendimizi daha iyi korumak için gerekli şekilde tedbirleri güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sosyalleşmeyi ve serbest dolaşımı sınırlandırmak üzere Noel ve yılbaşı tatil dönemini kapsayan tarihlerde, ülkenin bütünüyle kırmızı bölge olacağını söyleyen Conte, "Evden sadece iş ve sağlık gereksinimleri için çıkılabilecek. Evlerde, sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde dışarıdan 2 kişi ağırlanabilir. Bu tedbirlerle, Noel döneminde sosyalleşmeyi azaltmayı düşündük." ifadelerini kullandı.

Conte, tatil günleri olan 24-25-26-27-31 Aralık ile 1-2-3-5-6 Ocak 2021 tarihlerinde ülke genelinin kırmızı bölge olacağını, buna göre bölgeler ve şehirler arası seyahatin acil durumlar haricinde kısıtlanacağını, gece sokağa çıkma yasağının (22.00-05.00) süreceğini, bar, restoran ve estetik merkezlerinin kapalı kalacağını, sadece süpermarket, eczane ve kuaförlerin açık olacağını söyledi.

Başbakan, 28-30 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihlerinde ise ülke genelinin, kırmızıya nazaran önlemlerin biraz daha gevşetildiği turuncu kategoriye alınacağını ve birbirine 30 kilometre mesafedeki 5 bin nüfuslu küçük beldeler arasında seyahatin mümkün olacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre; bugüne kadar uygulamaya koydukları önlemlerin işlediğini dile getiren Conte, vatandaşların da bunlara uyması sayesinde virüs bulaşma katsayısı Rt'nin 1,7'den 0,86'ya kadar düştüğünü kaydetti.

Restoran ve bar gibi işletmelerin yaşadığı ekonomik güçlükleri anladıklarını ve onların yanında olduklarını ifade eden Conte, bu işletmeler için 645 milyon avro tahsis ettiklerini açıkladı.

"AŞI ZORUNLU OLMAYACAK"

Avrupa'da ve İtalya'da 27 Aralık'ın "Aşı Günü" olacağına dikkati çeken Conte, 27 Aralık'ta yapılacak ilk aşılarla problemin hemen çözülmeyeceğini ifade etti.

Conte, aşının zorunlu değil, isteğe bağlı olacağını da yineledi.

İtalya'nın, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısıyla Avrupa'da birinci ülke konumunda olması hatırlatılan Giuseppe Conte, "Bu, bizim için açık bir yara olmaya devam edecek. Yaşlı bir nüfusumuz var. Dünyada Japonya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ülkeyiz ama aynı zamanda ölümler farklı nedenlerden kaynaklanıyor." yanıtını verdi.

Conte, bu tedbirler kapsamında evlere polis göndermeyi düşünmediklerini, ancak ülke genelinde serbest dolaşımı ve seyahati kısıtlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kovid-19 salgınının resmen başladığı şubat ayından bu yana, ülkede 67 bin 894 kişi yaşamını yitirirken, 1 milyon 921 bin 778 vaka kaydedildi.