İtalya'da restoran sahipleri, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlayıcı tedbirlere tepkili - ROMA

AA

Başkent Roma'nın tarihi ve turistik muhitlerinde bulunan restoranların sahipleri, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle restoran, bar, kafe gibi işletmelere 24 Ekim'deki kararnameyle getirilen ve dünkü yeni kararnameyle 3 Aralık'a kadar uzatılan 18.00'de masa servisinin durdurulması tedbirinin kendilerine etkilerini, AA muhabirine anlattı.

Roma'nın ünlü pizzacılarından "Baffetto-2"yi işleten Anna Volpetti, restoranların 18.00'den sonra kapatılmasını ve sadece evlere servis yapmasına izin verilmesini eleştirerek "Samimi olarak söylemek gerekirse saat 18.00'de kapatmak, bu aktiviteyi, restorancılığı öldürmek anlamına geliyor." dedi.

Turist olmadığı için gündüzleri işlerin daha sakin olduğuna dikkati çeken Volpetti, şöyle devam etti:"Bu sektörde pek çok meslektaşımız, restoranları, özellikle birinci karantina deneyiminden sonra, gündüzdense akşamları açmaya karar verdi. Çünkü tüm çalışanlar, gün boyu uzaktan çalışma yöntemi ile evde olduğu için gündüzleri dışarı çıkmıyor. Turizm deseniz ne yazık ki sadece bizde değil, bütün dünyada durmuş vaziyette. Biz burada tarihi kent merkezindeki işletmeler olarak bu durum nedeniyle herkesten daha çok acı çekiyoruz ve çok fazla şekilde cezalandırılmış durumdayız."

- "Daha fazla bedel ödemek istemiyoruz"

Devletin KOBİ'lere sahip çıkması ve tedbirlere uymayanları bulup onlara ceza kesmesi gerektiğinin altını çizen Volpetti, şunları söyledi:

"Kimin suçu bu? Kurallara uymuyorsa izinlerinin dışına çıktıysa bu onun sorunu. Biz ödedik bunun bedelini. Masalarımızı azalttılar, üst limit getirdiler restorana alabileceğimiz kişi sayısı için, benim bu sokağımı dahi kapattılar. Bu tarz şeylerin bedelini sadece bizler, küçük işletmeler ödeyemez. Bizim ailelerimiz idare ediyordu burayı. Biz de onlardan aldıklarımızla ileriye taşıyoruz. Biz, 10-15 yeri olan işletmecilerden değiliz, ilk elden krizi hissediyoruz. Bugün ben mutfaktayım, pizzalar yapıyorum, lazım olursa yemek yapıyorum. Keşke olsa ama kimse yok. Biz KOBİ'yiz, arkasında aile geleneği olan küçük işletmeleriz. Biz, daha fazla bedel ödemek istemiyoruz."

Volpetti, büyük şirketlerin, restoranların, küçük işletmelerin işlerini mahvettiğini savunarak "Biz burada elde hazırladığımız hamurla taze ürünlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarı çıktığımda görüyorum, böyle yerlerde insanlar dondurulmuş pizza yiyor. Buna kızıyorum. Ben bunu kabul edemem. Bunu anlamalılar, bugün yardıma ihtiyacımız var. Devlet yetersiz. Daha fazla kontrol koysun ama kapatmasın." diye konuştu.

İnsanların bölgeler arasında gidip gelmediği takdirde vaka artışından yakınmayacaklarına işaret eden Volpetti, "Eğer dükkanda işler iyi gitmiyorsa akşam uyumuyorsun. İşe gidiyorsun hiçbir şey yapmadığın günler de olabilir, bizim için öyle değil. Biz depresyona giriyoruz, kendimizi kötü hissediyoruz. Dükkanımız boş görünce kötü hissediyorsun, devlet bunu anlamalı." ifadelerini kullandı.

- "2021’in yarısına kadar bu durumun değişmeyeceğini düşünüyorum"

Başkentin simge yapılarından Trevi Çeşmesi yakınlarında 40 yıllık aile yadigarı spagetti makarna restoranı "Spaghetteria Archetto"yu işleten Alessandro Villamaina da böyle bir kriz kesinlikle görmediğini belirtti. Villamaina, "16 çalışanım vardı, şu anda sadece 4 kişi çalışıyor. Diğerleri kısa çalışma ödeneğine başvurdu ki mayıstan bu yana kısa çalışma ödeneklerinin ödenmediğini söyleyebilirim. 6 aydır çalışanlarım, aynı bundan yararlanamayan diğer insanlar gibi, bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor." dedi.

Son çıkan kararnamelerde belirtildiği üzere 18.00’de restoranlarında servisi durduklarını ve sadece paket servise devam ettiklerini anlatan Villamaina, şunları söyledi:

"Böyle bir kararı beklemiyorduk. Bu bir nevi cezalandırmak gibi bir şey. Biz genellikle akşamları iş yapıyoruz. Tiyatrolar kapalı, çok turist yok ama en azından yerel insanlar, Romalılar sayesinde akşamları yine iş yapıyorduk. Bu son tedbirlerle çalışan sayımı önce 7'ye kadar düşürmüştüm, şimdi 4'e inmiş durumda."

Yapılan tahminlere göre, 2020'nin bu şekilde tamamlanacağını vurgulayan Villamaina, "2021’in yarısına kadar bu durumun değişmeyeceğini düşünüyorum. 2020'ye göre, biraz daha iyi gidecektir ama kesinlikle gelecek hazirana dek sürecek ya da bir aşı bulunana dek. Aşıyı bekliyoruz çünkü aşı turistlerin dönmesini sağlayabilir, sağlamalıdır da…" dedi.

Villamaina, bu yıl kayıplarının ne kadar olduğu ve devlet desteği alıp almadıklarına ilişkin "Geçen yıla nazaran, bu seneki kaybımız yaklaşık yüzde 85 dolaylarında. Yani bizim için 2020 içindeki kaybımız yaklaşık 1,5 milyon avro dolayında. Buna karşılık, İtalyan devletinden zarar ve destek fonu olarak ödenen miktar, 12 bin avrodan daha az. Oransal olarak fark çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

- "Turistler olmayınca işlerimiz durdu"

Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Mısırlı Ali Osman da Trevi Çeşmesi yakınlarında dilim pizzalar sattığı dükkanında işlerinin yolunda gitmediğini dile getirdi. Yaklaşık 14 senedir burada olduğunu ve bulunduğu muhiti hiç böyle görmediğini aktaran Osman, bu yılki kayıplarının çok fazla olduğunu vurguladı. Osman, işlerinin durma noktasına geldiğinin altını çizerek "Buradaki ofisler kapanmış durumda. Hiç iş yok, hiçbir iş kalmadı. Şuradan yürüyüp geçen insan dahi kalmadı. Her yer 18.00'de kapanıyor, insanlar da evlerine gidiyor. İş yok, sorun büyük." dedi.

Turistik ve daha çok iş yerinin bulunduğu bir yerde konumlandıklarına, dolayısıyla 18.00’den sonra evlere servis yapma ihtimali de olmadığına dikkati çeken Osman, "Evlere servis de yapamıyoruz çünkü burası turistik bir muhit ve artık turist yok. Kime servis yapacağım? Dolayısıyla 18.00'de mecburen kapatıyorum ve eve gidiyorum." diye konuştu.

Osman, devletten 4 ay önce yardım talebinde de bulunduğuna işaret ederek "Ama halen bir şey yok. 1 avro bile almadım. Burada yardım adına hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.