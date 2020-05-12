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İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia, 20 idari bölgenin başkanlarıyla video-konferans yöntemiyle görüştü ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Habere göre, hükümet, bölgelerden gelen, bölgesel ihtiyaçlara bağlı olarak restoran, bar, kafe, kuaför, güzellik salonları gibi ticari faaliyetlerin, 18 Mayıs'tan itibaren gerekli yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde başlaması talebini olumlu karşıladı. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının açıklayacağı bulaşma eğrisinin yükselmesi durumunda hükümet, virüsün yayılmasını engellemek için önleyici müdahalelerde bulunabilecek.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bulaşma verilerinin uygun seviyede olması durumunda ticari faaliyetlerin başlamasının öne çekileceğini daha önce söylediklerini belirterek, "Bölgeler, 18 Mayıs'tan itibaren barları, restoranları, kuaförleri ve güzellik merkezlerini yeniden açmak için yönergeler alacak. Vatandaşların taahhütlere uyması sayesinde İtalya yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti de Twitter hesabından, "Başbakan Conte, ikinci aşamada bölge yönetimlerine daha fazla özerklik verilmesi talebini kabul etti." paylaşımında bulundu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da salgın nedeniyle şu ana kadar 30 bin 739 kişi hayatını kaybetti.

Salgına yönelik sıkı tedbirlerin gevşetilmesine, Başbakan Conte'nin "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı ikinci aşamaya 4 Mayıs'ta geçilmesiyle başlanmıştı. İkinci aşamadaki kademeli açılış planına göre, restoran, bar, kafe, kuaför ve güzellik salonlarının açılışı için 1 Haziran tarihi öngörülüyordu ancak çok sayıda işletme ve yerel yönetim, bu tarihin öne çekilmesi için hükümete baskı yapıyordu.

SERİE A'NIN BAŞLAMASI BULAŞMA EĞRİSİNİN GİDİŞATINA BAĞLI

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki Kovid-19 bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.

Serie A’nın geleceğini TG1 kanalına değerlendiren Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbol şampiyonasının ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisinin nasıl gittiğini bir hafta daha gözlemlememiz gerekiyor." dedi.

Spadafora, "Eğer Futbol Federasyonu (FIGC),Bilim Kurulunun (tıbbi güvenlik koşullarıyla ilgili) tüm yönlendirmelerini protokolüne dahil ederse takımlar, antrenmanlarına toplu halde 18 Mayıs’tan itibaren devam edebilecek. Bilim Kurulunun yönergesine göre, bir sporcuda ya da teknik ekipten birinde Kovid-19 çıkması durumunda bütün takım 14 günlük karantinaya tabi tutulacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Spadafora, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile ortak bildiri de imzaladı.

İBRAHİMOVİC, MİLANO'YA DÖNDÜ

Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem Kovid-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç’ten Milano’ya geldi.

İbrahimovic'in Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da geçen hafta ülkesinden Torino’ya gelerek takımının kampına dahil olmuştu.