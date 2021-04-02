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İtalya'da Rusya için casusluk yapmakla suçlanan subayın eşi: 4 çocuk ve 4 köpeğimiz var, geçinemiyorduk

Roma'nın kenar mahallelerinden Spinaceto'da bir otoparkta gizli bir buluşma, ilaç kutularının içine saklanmış gizli askeri belgeler ve nakit para, suçüstü yakalanan bir İtalyan subay, sınır dışı edilen iki Rus diplomat...İtalyan donanmasında görevli bir subayın Rusya'ya gizli belge sattığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan casusluk hikayesinin detayları bugünkü İtalyan gazetelerinde yer aldı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da Rusya için casusluk yapmakla suçlanan subayın eşi: 4 çocuk ve 4 köpeğimiz var, geçinemiyorduk
BBC TÜRKÇE
- EPA

Roma'nın kenar mahallelerinden Spinaceto'da bir otoparkta gizli bir buluşma, ilaç kutularının içine saklanmış gizli askeri belgeler ve nakit para, suçüstü yakalanan bir İtalyan subay, sınır dışı edilen iki Rus diplomat...İtalyan donanmasında görevli bir subayın Rusya'ya gizli belge sattığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan casusluk hikayesinin detayları bugünkü İtalyan gazetelerinde yer aldı.

İtalyan basınında "köstebek", "uluslararası entrika", "Soğuk Savaş" gibi ifadelerin de sıklıkla kullanıldığı haberlere göre casuslukla suçlanan İtalyan subay, 55 yaşında, 4 çocuk babası Walter Biot. Salı günü Rusya Büyükelçiliği'nden bir görevliyle gizli buluşmasında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Biot'ın 15 yıl hapsi isteniyor.

Biot'un buluştuğu Rus yetkili ve üssü olduğu tahmin edilen 2 kişi İtalya tarafından sınır dışı edildi. Bu kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadı ancak İtalyan basınına göre her ikisi de Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde, Rus askeri istihbaratı için çalışıyordu.

Biot'un Rusya'ya verdiği belgelerin sayısı ve içeriği henüz kamuoyunca bilinmiyor ancak Salı günkü gizli buluşmada 5 bin Euro nakit ödeme aldığı ortaya çıktı. İtalyan basını, donanmadaki görevinden ayda 3 bin Euro civarı maaş aldığı tahmin edilen Biot'un 5 bin Euro gibi cüzi sayılabilecek bir miktar karşılığında ülke sırlarını satarak yıllarca hapis yatma riskini almasını da sorguluyor.

Walter Biot'un eşi Claudia Carbonara ise bunun gerekçesini "Çaresizdi" diye açıkladı. Corriere della Sera'ya konuşan 54 yaşındaki Carbonara, 4 çocukları ve 4 köpekleri olduğunu, ev kredisi de ödediklerini anlatarak "İdare edemiyorduk, geçinemiyorduk" dedi.

'Covid nedeniylefakirleştik'

Carbonara ile Corriere muhabiri Fabrizio Caccia arasında şu diyalog geçti:

"Carbonara: Covid nedeniyle fakirleştik.

Caccia: Ama kocanız restoran işletmecisi değil ki. Silahlı kuvvetlerde çalışıyor ve sabit bir maaş alıyor, üstelik hiç de fena olmayan bir maaş. Ayda 3 bin Euro'dan söz ediliyor.

Carbonara: Evet 3 bin Euro, ama 4 çocuk ve 4 köpekli, ayda 1200 euro ev kredisi ödeyen bir aileyi idare etmeye yetmiyordu…

Caccia: Kendisini 5 bin Euro'ya mı sattı?

Carbonara: Biz çocuklarımız için yaşıyoruz, onlar için fedakarlık yapıyoruz. Kötü alışkanlıklarımız, lüks düşkünlüğümüz yok."

Claudia Carbonara öte yandan, eşinin "Ruslara verebileceği en az bilgiyi verdiğini", ülkeyi tehlikeye atacak kadar önemli belgeleri paylaşmadığını da öne sürdü.

- Reuters

NATO belgelerine de erişimi vardı

İtalyan basınına konuşan bir meslektaşı da Walter Biot'un çocuklarından birinin rahatsızlığı nedeniyle de ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi ve "Paraya ihtiyacı olduğu biliniyordu. Ruslar Walter'ın zaafından, şahsi sorunlarından faydalanmış olmalılar" dedi.

Walter Biot'un Rusya'ya teslim ettiği belgelerin içeriği bilinmese de, Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri politika ve planlama biriminde çalıştığı biliniyor.

Biot'un bu pozisyonu sayesinde İtalya'nın, NATO'nun ve bazı başka uluslararası organizasyonların gizli belgelerine erişimi olduğu belirtiliyor. Bu belgelerin, savaş bölgelerindeki gizli misyonların planlama bilgilerinden, angajman kurallarına, satın alma detaylarına kadar birçok hassas alanı kapsadığı bilgisi basında yer aldı.

İtalya'da 'Rusya'ya gizli belge satan' subay gözaltında, iki Rus diplomat sınır dışı ediliyor

'Amerikan gizli servislerinin dahli muhtemel'

Rusya ile İtalya arasında gerilime yol açan casusluk skandalının jeopolitik anlam ve önemi de tartışılıyor. La Repubblica gazetesinde Claudio Tito imzalı analizde, İtalya ve ABD'de yaşanan iktidar değişiklikleri ve bu yeniliklerin Rusya ile ilişkilere yansıması da ele alındı. Tito, "Yakın geçmişte eşi görülmeyen bir operasyonla İtalyan subayın tutuklanmasında Amerikan gizli servislerinin de dahli olması muhtemel" diye yazdı.

Corriere della Sera'daki Franco Venturini imzalı analizde de "Soğuk Savaş döneminde karşıt bloklara dahil olan ülkeler arasındaki askeri ve sivil casusluk faaliyetleri Berlin Duvarı'yla birlikte ölmedi, aksine gayet sağlıklı durumda ve yoğunlaşma eğiliminde" denildi.

İtalyan basını, geçen yıl İtalya Covid-19 salgınının en ağır günlerini yaşarken Rusya'nın gönderdiği yardım konvoylarını da hatırlattı. "Rusya'dan sevgilerle" logolarıyla süslenmiş askeri araçların da dahil olduğu Covid yardımı bazı kesimlerce propaganda amaçlı olduğu ya da gizli bir operasyona kılıf olarak kullanıldığı gibi gerekçelerle eleştirilmişti.

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