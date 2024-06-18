Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da sağ iktidarın hazırladığı anayasa reformu parlamentodan ilk onayı aldı | Dış Haberler

        İtalya'da sağ iktidarın hazırladığı anayasa reformu parlamentodan ilk onayı aldı

        İtalya'da sağ koalisyon iktidarının hazırladığı "başbakanlık reformu" olarak anılan anayasa reformu, parlamentonun üst kanadı Senato'daki oylamada kabul edilerek, yasama sürecinde ilk onayını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'daki anayasa reformu ilk onayı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Son 79 yılda 68 hükümetin kurulduğu ülkede, 2022'deki seçimleri kazanarak iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon ittifakının, seçim vaadi olan ve siyasi istikrarsızlığa çözüm önerisi olarak hazırladığı "başbakanlık reformu", çift meclisli parlamenter sistemle yönetilen ülkenin yasama sürecindeki ilk sınavından bugün geçti.

        Başbakanın doğrudan ve sadece halk tarafından seçilmesini dolayısıyla hükümet düştüğünde, dışarıdan teknokrat birinin başbakan olmasına kapıyı kapatarak doğrudan erken seçimlere gidilmesini öngören reform, görevdeki başbakanın ölümü ya da görevini yapamayacak durumda sakat kalması gibi hallerde ise Cumhurbaşkanlığına bir kereliğine meclise seçilmiş bir isme hükümet kurma görevi hakkı tanıyor.

        REKLAM

        Ayrıca söz konusu reform, sadece cumhurbaşkanının atayabildiği "hayat boyu senatör" makamının da lağvedilmesini öngörüyor.

        Mayıs ayından bu yana Senato'da tartışılan reform için bugün oylama yapıldı. 205 sandalyeli Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada, 77 'hayır' oyuna karşılık, 109 'evet' oyuyla anayasa reformu kabul edildi.

        Böylece Senato'da kabul edilen "başbakanlık reformu", görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

        Söz konusu reform, anayasa reformu olduğu için parlamentonun her iki kanadında 3'te 2'lik çoğunlukla kabul edilirse referanduma gitmeden nihai olarak onaylanmış sayılıyor. Aksi takdirde ise parlamentonun her iki kanadı onaylasa da yine de nihai onay için halk oylamasına gitmek gerekiyor.

        Reformun, Senato’da onaylanması üzerine Başbakan Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakanlık reformu, Senato'dan geçiyor. Demokrasiyi güçlendirmek, kurumlarımıza istikrar kazandırmak, saray oyunlarına son vermek ve vatandaşlara kimin tarafından yönetileceğini seçme hakkını geri vermek için ileriye doğru ilk adım." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        MUHALEFET REFORMU PROTESTO ETTİ

        Senato Genel Kurulu'nun "başbakanlık reformunu" onaylamasının ardından muhalefet partileri, başkent Roma'daki Apostoli Meydanı'nda bir protesto mitingi düzenledi.

        Mitinge, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein’ın yanı sıra ikinci büyük parti 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ve muhalefetteki diğer sol partiler destek verdi.

        Muhalefet partileri, sağ koalisyon iktidarının hazırladığı hem "başbakanlık" reformunu hem de bölge yönetimlerine daha fazla özerklik öngören özerklik yasa tasarısını protesto etti.

        PD lideri Schlerin, "Onları burada durdurmalıyız çünkü hepimiz anti faşistiz." dedi.

        Conte de "Bizi pas geçemeyecekler." ifadesini kullandı.

        Ayrıca 180 anayasa profesörü de başbakanlık reformuna karşı olduklarını belirten bir bildiri imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #italya
        #anayasa reformu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        "Tur kapısı aralandı!"
        "Tur kapısı aralandı!"
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dortmund'da KIRMIZI duvar!
        Dortmund'da KIRMIZI duvar!
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        "39 milyon ton enkaza yol açtı"
        "39 milyon ton enkaza yol açtı"
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!