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İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

İtalya'da genel seçimlerin sonuçları belli olmak üzere. Dün yapılan oylamanın ardından resmi olmayan sonuçlar bugün geldi ve kazanan parti ile yeni başbakanın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı ve yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

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  • İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

    Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen 2022 İtalya Genel Seçimleri ile ilgili resmi olmayan sonuçlar geldi. Geçtiğimiz gün başlayan seçimlerin sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte, seçimleri kazanan parti ve yeni İtalya Başbakanı...
  • İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

    İTALYA'DA SEÇİMLERİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

    İtalya'da yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Kardeşler Partisi kazanmayı başardı.
  • İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

    YENİ İTALYA BAŞBAKANI KİM OLDU?

    İtalya'nın yeni başbakanı belli oldu. Seçimden önce de favori gösterilen aşırı sağcı ve popülist Meloni İtalya’nın ilk kadın başbakanı oldu.
  • İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

    GİORGİA MELONİ KİMDİR?

    Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977'de Roma'da doğdu. 1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katıldı. Bu yıllarda, bakan Rosa Russo Iervolino'nun teşvik ettiği halk eğitimi reformuna karşı protestoda yer alan öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar) kurdu. 
  • İtalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu?

    1996 yılında, MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

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