İtalya'da servis sürücüsü, çocuklarla dolu okul otobüsünü kaçırıp yaktı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kenti yakınlarında bir okul otobüsünün şoförü, 51 çocuğun bulunduğu otobüsü kaçırıp yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çocuklardan birinin polisi araması sayesinde güvenlik güçleri otobüsü bloke ederek durdurdu ve çocukları kurtardı.
Senegal asıllı bir İtalyan vatandaşı olan şoförün Akdeniz'deki göçmen ölümlerini protesto etmek istediği iddia ediliyor.
İtalyan basınındaki haberlere göre San Donato Milanese kasabası yakınlarında yaşanan olay yaklaşık 40 dakika sürdü. Ortaokul öğrencilerini bir spor salonuna götürmek üzere teslim alan 47 yaşındaki Ousseynou Sy isimli otobüs şoförü, güzergah değiştirerek Milano Linate Havalimanı'na doğru yol almaya başladı.
Otobüsteki çocuklardan birinin anlatımına göre şoför bu sırada otobüsün içine benzin döktü ve çocukların ellerini bağladı. Çocuklardan biri ise ellerini çözmeyi başararak polisi aradı.
Polisin yol üzerinde barikat kurarak durdurmaya çalıştığı Sy, barikatı aşmaya çalışsa da daha sonra durmak zorunda kaldı. Ardından otobüsten inen şoför çakmakla otobüsü ateşe verdi. Ancak otobüs alev almadan önce çocuklar polisin yardımıyla araçtan kaçmayı başardı.
Çocuklardan bazılarının yanan otobüsün dumanından rahatsız oldukları için hastaneye kaldırıldıkları ancak durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İtalyan basının yayımladığı bir videoda çocukların çığlık çığlığa otobüsten kaçtığı görülüyor.
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de otobüsteki çocuklardan birinin yaşadıklarını anlattığı bir videoyu sosyal medyada yayımladı.
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1108409706559741952
Videoda çocuğun, "Hepimiz çok korktuk. Adam benzin bidonlarını yere boşalttı. Hepimizi bağladı ve polisi aramamamız için cep telefonlarımıza el koydu. Ama arkadaşlarımdan birinin telefonu yere düştü. Benim ellerimi iyi bağlamamıştı, çözmeyi başardım ve telefonu aldım, jandarmayı ve polisi aradık" dediği duyuluyor.
Matteo Salvini sosyal medyada yazdığı mesajında, Ousseynou Sy'nin çocukları "Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak" diye tehdit ettiğini de yazdı.
Salvini, "Bir katliam yaşanabilirdi, neyse ki 51 çocuğun hepsi sağ kurtuldu. Bu bir mucize" dedi.
Ansa ajansının haberine göre de başka bir çocuk, "Ellerimizi bağladı ve bizi tehdit etti. Kımıldarsak benzin döküp yakacağını söylüyordu. Afrika'da insanların öldüğünü ve bunun (İtalya'daki koalisyon hükümetinin liderleri) Di Maio ve Salvini'nin suçu olduğunu söyleyip duruyordu" dedi.
Ansa, şoförün "Akdeniz'deki ölümler sona ermeli" dediği iddiasına da yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.