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        Haberler Dünya İtalya'da sirkten kaçan aslan paniğe yol açtı

        İtalya'da sirkten kaçan aslan paniğe yol açtı

        İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Ladispoli beldesinde sirkten kaçan bir aslanın, bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:47
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        Sirkten kaçan aslan paniğe yol açtı
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        İtalyan basınında yer alan haberlerde, başkentin batısındaki sahil kasabası Ladispoli'de kurulan bir sirk bünyesinde bulunan aslanın, dün öğleden sonra 15.00 sularında sirkten kaçtığı belirtildi.

        Aslanın kaçtığı haberlerinin hızla yayılması üzerine Ladispoli Belediye Başkanı Alessandro Grando'nun, saat 16.30 civarında aslanın sirkten kaçtığı haberini resmen doğruladığı ve vatandaşlardan evde kalmalarını istediği ifade edildi.

        Başkanın açıklamasıyla kentte hayvanı yakalamak için uzman veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri tarafından hemen çalışma başlatıldığı kaydedildi.

        Yakalama çalışmaları sürerken aslanın, saat 18.30-19.00 civarında özellikle kent merkezinde evlerin arasında dolaşmasının belde de büyük korku ve endişeye yol açtığı aktarıldı.

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        Haberlerde, bölgede havadan tarama yapan bir polis helikopterinin saat 21.00 civarında kent merkezine yakın ekili bir tarlada aslanın yerini tespit ettiği ardından da hayvana sakinleştirici mermilerle müdahale edildiği bildirildi.

        Aslanın, sakinleştiricinin etkisiyle uykuya dalmasının ardından emniyet altına alındığı, daha sonra da sirk personeline teslim edildiği belirtildi.

        Bu arada, Civitavecchia Cumhuriyet Savcılığı'nın aslanın sirkten kaçışıyla ilgili ihmal olup olmadığına dair soruşturma başlatacağı da kaydedildi.

        Aslanın sirkten kaçması, hayvanlı sirklerin varlığına dair tartışmayı da alevlendirdi.

        Ladispoli Belediyesi'nin neden halen hayvanlı sirklere izin verdiği sorusu kamuoyunda tartışma konusu olurken, Belediye Başkanı Grando, "Bana neden; Ladispoli'ye halen hayvanlı sirklerin gelmesine izin verdiğim soruluyor. Cevap şu ki; Ben hiçbir şeye izin vermedim. Sirkleri yasaklamayı 2017'de denedik ama TAR'a yaptığımız itirazı kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Sirkten kaçan aslanın, Ladispoli caddelerinde evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

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        #italya
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