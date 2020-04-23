DHA

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sosyal izolasyon uygulaması devam ediyor.

45 gündür sosyal izolasyonun uygulandığı İtalya'da evde kalan çocuklar duruma isyan etti. Evde kalmaktan bunalan çocuklar Başbakan Giuseppe Conte'ye mektup göndererek yalvarması üzerine, nisan ayı başında çocukların, sadece bir ebeveyniyle evinin etrafında kısa süreli vakit geçirmesine izin verildi.

Tüm bu kısıtlamalardan sıkılan bir çocuğun dışarı çıkma isyanı ise, annesinin çektiği görüntülere yansıdı. Artık evde kalmaya dayanamadığını ifade eden çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 85'e yükseldi. Öte yandan, ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtti ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

Karantina uygulamasından kademesiz bir şekilde çıkılmasının bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olabileceğinin altını çizen Conte, "Şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir" uyarısında bulundu. Başbakan Conte aşı veya kanıtlanan bir tedavi bulanana kadar maske kullanımının ve sosyal mesafenin korunmasının zorunlu olacağını söylemişti.