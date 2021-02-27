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İtalya'da son 24 saatte 18 bin 916 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 916 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 907 bin 825’e ulaştı

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 916 yeni vaka
İHA

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 323 bin 47 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 916 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 907 bin 825’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 280 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 97 bin 507’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 11 bin 320 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 411 bin 996’ya yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 22 artarak 2 bin 216 oldu.

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