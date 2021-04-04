İtalya'da flaş karar! Ülke geneli 'kırmızı' kapsamda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaİtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABONE OL

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülke geneli kırmızı kapsama alındı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Ülke geneli kırmızı bölge kapsamına alındı.

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da flaş karar! Ülke geneli 'kırmızı' kapsamda
0:00 / 0:00
AA

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede dünden bugüne yapılan 359 bin 214 test yapıldı.

Salgında son 24 saatte 21 bin 261 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 650 bin 247'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 564 bin 855 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 376 artarak 110 bin 704'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 21 bin 311 artışla 2 milyon 974 bin 688'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 846 bin 621 oldu. Aşılananların 3 milyon 388 bin 472'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, ülkede bu hafta sonu Paskalya Yortusu'nun kutlanması sebebiyle ülke geneli sıkı tedbirlerin uygulandığı kırmızı bölge kapsamına alındı.

Zorunlu haller dışında halkın sokağa çıkmasının da kısıtlandığı kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan Salı gününe kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı de kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kentlerde kısıtlamalara yönelik denetimlerini arttırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bulgaristan'da halk bugün milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek
DÜNYABulgaristan sandık başına gidiyor
SON DAKİKA: ABD'de ev partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
DÜNYAABD'de ev partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar ...
Trump'tan, "All Star" maçlarını Georgia'dan başka yere alan beyzbol ligini boykot çağrısı
DÜNYATrump'tan boykot çağrısı!
Somali'de intihar saldırısı: 5 ölü! Son dakika haberleri
DÜNYASomali'de intihar saldırısında bir bebek can verdi!
Ürdün'de eski Kraliyet Divanı Başkanı gözaltına alındı
DÜNYAEski Kraliyet Divanı Başkanı'na gözaltı
SON DAKİKA! Myanmar'da protestocular polis karakoluna saldırdı: 7 ölü - HABERLER
DÜNYAMyanmar'da iç savaş yolda! Polis karakoluna saldırı: ...
SON DAKİKA! Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti - HABERLER
DÜNYARusya'da, hastane yangınında doktorlar ameliyata ...
SON DAKİKA: İngiltere'den korkutan açıklama! Oxford-AstraZeneca'dan 7 kişi öldü!
DÜNYAİngiltere'den korkutan açıklama! ...
MUHTEŞEM UÇAK! Son dakika: ABD Başkanı için süpersonik uçak! -Haberler
DÜNYAABD Başkanı için süpersonik uçak!
Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı
DÜNYABiden o yaptırımları kaldırdı