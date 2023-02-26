İtalya'da Victor Osimhen fırtınası!

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Serie A'da 20 maçta 19 kez golle buluşan Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve İtalya kupasıyla birlikte ise bu sezon 25 karşılaşmada 21 gole ulaştı.

Osimhen ayrıca tüm kulvarlarda çıktığı son 10 karşılaşmada 11 gole de direkt katkı yaptı.

Öte yandan başarılı santrafor, önemli bir rekoru da kırmaya çok yaklaştı.

Osimhen ligde ağları 3 kez daha sarsması halinde Liberyalı efsane George Weah’ı geçerek Serie A’da en fazla gol atan Afrikalı futbolcu olacak.

Nijerya'dan 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle bekleneni verememişti.

Osimhen daha sonra Belçika ekibi Charleroi'da, ardından da Lille'de forma giydi.

Christophe Galtier ile birlikte yükselişe geçen Nijeryalı futbolcu, 2020 yılında 75 milyon avro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Napoli yıldızın ismi birçok dev kulüple anılıyor.