SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İtalya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İtalya'da yeni 'güvenlik ve göçmen' kararnamesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kimseyi bir gecede İtalya’dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz." dedi

24.09.2018 - 19:26 | Güncelleme:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, güvenlik ve göçmenlerle ilgili kabul edilen kararnameye ilişkin, "Kimseyi bir gecede İtalya’dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre İtalya’da Bakanlar Kurulu, güvenlik ve göçmenlerle ilgili yeni kararnameyi oy birliğiyle onayladı.

Kararnameye “Salvini Kararnamesi” ismini de takan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, konuya ilişkin sosyal medyadaki Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kararnamenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Salvini, kararnamenin, İtalya’yı daha güvenli hale getireceğini belirterek, "Mafya ve kaçakçılarla daha güçlü mücadele etmek, aşırı göçün masraflarını azaltmak, suçluları ve sahte sığınmacıları daha hızlı sınır dışı etmek, teröristlerin vatandaşlığını iptal etmek ve polislere daha fazla güç vermek için sözlerden eylemlere geçiyorum." ifadelerini kullandı.

"GERİ GÖNDERME SİSTEMİNİ DAHA ETKİLİ HALE GETİRİYORUZ"

Kararnamenin kabul edilmesinin ardından Salvini ile Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Giuseppe Conte, Salvini’nin güvenlik ve göçmenlerle ilgili yeni kararnamesinin insan haklarına tamamen saygı gösterdiğini söyledi.

Başbakan Conte, "(Uluslararası) anlaşmalar ve insanların haklarının mutlak garanti altına alındığı bir çerçevede, yasayı daha etkili hale getirmek için gözden geçiriyoruz. Kararnamede mafya ve terörizme karşı önlemler bulunuyor. Kimseyi bir gecede İtalya’dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz. Güvenlik ve göçmenlerle ilgili kanunları olayların birbirini tamamlayıcı doğası gereği daha işlevsel olacak şekilde tek bir yasa bünyesinde birleştirdik. Burada amaç, Avrupa standartlarıyla uyumlu olarak uluslararası korumanın tanınmasına ilişkin bütün sistemi tekrar organize etmek. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran önemli yanlış ayarlamalar olduğunu fark ettik." diye konuştu.

Suç işleyenlerin vatandaşlığı iptal edilecek, sığınmacıların başvurusu durdurulacak
Başbakan Yardımcısı Salvini de "Herhangi bir temel hakkı zedelemiyoruz. Evime gelip de (uyuşturucu) kaçakçılık yaparsan, geldiğin yere kadar sana eşlik ederim. Eğer kesinlikle suçu kanıtlanmış biri varsa, ortak akıl, vatandaşlığını geri almaktan yana olur. Sığınmacılar için ise ilk aşamada sosyal tehlike ve mahkumiyet durumunda başvurunun durdurulması mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kararnameye göre, suç işleyen göçmenlerin vatandaşlığı iptal edilebilecek. Sığınmacılar için ise "sosyal tehlike" görülen durumlarda veya mahkumiyet söz konusu olduğunda iltica başvurusu durdurulabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X