İtalya'da yeni 'güvenlik ve göçmen' kararnamesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, güvenlik ve göçmenlerle ilgili kabul edilen kararnameye ilişkin, "Kimseyi bir gecede İtalya’dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre İtalya’da Bakanlar Kurulu, güvenlik ve göçmenlerle ilgili yeni kararnameyi oy birliğiyle onayladı.

Kararnameye “Salvini Kararnamesi” ismini de takan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, konuya ilişkin sosyal medyadaki Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kararnamenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Salvini, kararnamenin, İtalya’yı daha güvenli hale getireceğini belirterek, "Mafya ve kaçakçılarla daha güçlü mücadele etmek, aşırı göçün masraflarını azaltmak, suçluları ve sahte sığınmacıları daha hızlı sınır dışı etmek, teröristlerin vatandaşlığını iptal etmek ve polislere daha fazla güç vermek için sözlerden eylemlere geçiyorum." ifadelerini kullandı.

"GERİ GÖNDERME SİSTEMİNİ DAHA ETKİLİ HALE GETİRİYORUZ"

Kararnamenin kabul edilmesinin ardından Salvini ile Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Giuseppe Conte, Salvini’nin güvenlik ve göçmenlerle ilgili yeni kararnamesinin insan haklarına tamamen saygı gösterdiğini söyledi.

Başbakan Conte, "(Uluslararası) anlaşmalar ve insanların haklarının mutlak garanti altına alındığı bir çerçevede, yasayı daha etkili hale getirmek için gözden geçiriyoruz. Kararnamede mafya ve terörizme karşı önlemler bulunuyor. Kimseyi bir gecede İtalya’dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz. Güvenlik ve göçmenlerle ilgili kanunları olayların birbirini tamamlayıcı doğası gereği daha işlevsel olacak şekilde tek bir yasa bünyesinde birleştirdik. Burada amaç, Avrupa standartlarıyla uyumlu olarak uluslararası korumanın tanınmasına ilişkin bütün sistemi tekrar organize etmek. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran önemli yanlış ayarlamalar olduğunu fark ettik." diye konuştu.

Suç işleyenlerin vatandaşlığı iptal edilecek, sığınmacıların başvurusu durdurulacak

Başbakan Yardımcısı Salvini de "Herhangi bir temel hakkı zedelemiyoruz. Evime gelip de (uyuşturucu) kaçakçılık yaparsan, geldiğin yere kadar sana eşlik ederim. Eğer kesinlikle suçu kanıtlanmış biri varsa, ortak akıl, vatandaşlığını geri almaktan yana olur. Sığınmacılar için ise ilk aşamada sosyal tehlike ve mahkumiyet durumunda başvurunun durdurulması mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kararnameye göre, suç işleyen göçmenlerin vatandaşlığı iptal edilebilecek. Sığınmacılar için ise "sosyal tehlike" görülen durumlarda veya mahkumiyet söz konusu olduğunda iltica başvurusu durdurulabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ