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        İtalya'da zafer Max Verstappen'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:17
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        İtalya'da kazanan Verstappen!
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        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, yarış boyunca performansını sürdürdü ve bu sezonki 6. kariyerinin ise 59. galibiyetini aldı.

        McLaren'den Nando Norris ikinci olurken Ferrari pilotu Charles Leclerc podyumun 3. basamağında yer aldı. Charles Leclerc, Michael Schumacher'den 18 yıl sonra Imola'da podyuma çıkan ilk Ferrari pilotu oldu.

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