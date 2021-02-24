Etna, bir haftayı aşkın süredir düzenli olarak lav, kül ve volkanik kaya püskürtüyor. Pedara kasabası sakinleri geçen hafta bir gün sanki kasabayı kalın bir kül örtüsünün kapladığınu ve kayalar yağıyormuş gibi göründüğünü ifade etti..