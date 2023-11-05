Haberler Dünya İtalya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Sel felaketi nedeniyle ilk tahminlere göre yaklaşık 300 milyon avroluk zarar oluştu. Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:25 facebook

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana Bölgesi'nde 2 Kasım'daki yoğun yağışlar neticesinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp olarak bildirilen bir kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla 7'ye çıktı. Bölgede halen kayıp bir kişi aranıyor.

2 Şurada Paylaş! Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen ve bazı can kayıplarının yaşandığı Prato kentine bağlı Montemurlo'da 1200 kişinin tahliye edilme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.