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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya'dan Kim Min-Jae için bomba transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan Kim Min-Jae için bomba transfer iddiası!

        Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin sezon sonu İtalya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:41
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        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin İtalya Serie A'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

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        İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

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        Inter'in Kim transferinde ısrarcı olduğu ancak Alman devinin Güney Koreli oyuncunun ayrılığı için yeni teknik direktörün raporunu bekleyeceği ifade edildi.

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        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim, sergilediği performansla Napoli'nin yıllar sonra şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.

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        27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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        Bu sezon Bavyera ekibi ile 28 maçta süre alan Kim Min-Jae 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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