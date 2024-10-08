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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalya'dan Osimhen açıklaması: Geçici bir operasyon - Futbol Haberleri

        İtalya'dan Osimhen açıklaması: Geçici bir operasyon

        Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcü Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:23
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        İtalya'dan Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İtalya'dan yeni bir açıklama geldi.

        "GEÇİCİ BİR OPERASYON"

        Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Osimhen'in Galatasaray'a transferi için, "Yaz transfer döneminin sonunda uygun bir takım bulamadıkları için geçici bir operasyondu. Osimhen, artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini dile getirmişti. Birkaç ayını kaybetmemesi için bir çözüm buldular, sonrasında neler olacağını ocak ayında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        "SONUCUNU GÖREMEZSİNİZ"

        Napoli'de 2023 Temmuz - 2024 mayıs ayları arasında görev yapan Meluso, "Ben Napoli'ye gelmeden önce bile Osimhen için önemli bir teklif vardı ama Napoli Başkanı De Laurentiss, kulübün iyiliğini düşündüğü için bunu dikkate almadı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli için yaptı. Osimhen, o kadar kolay bulunan bir oyuncu değil. Seçim yaparsınız ama sonucunda neler olacağını göremezsiniz." sözlerini sarf etti.

        NAPOLI PERFORMANSI

        Napoli forması altında 133 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 76 gol atıp, 18 asist yapmıştı.

        GALATASARAY RAKAMLARI

        Osimhen, Galatasaray'a transferi sonrası ise sarı-kırmızılılarda 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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