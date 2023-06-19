İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı

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İtalya, ülkenin lastik üreticisi Pirelli hakkında dikkat çeken bir karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, Pirelli’nin Çin’in kamu şirketlerinden Sinochem’in kontrolü altına girmemesi yönelik bir adım atıldı.

BBC'nin aktardığı gelişmeye göre, Pirelli, önceki günlerde yaptığı kamuoyu açıklamasında, İtalyan hükümetinin sadece Camfin’in şirketin CEO’su için aday önerebileceğine yönelik bir karar aldığını duyurdu.

Camfin’in Pirelli’nin patronu Marco Tronchetti Provera’nın kontrolünde bir şirket olduğu biliniyor.

Pirelli’nin yüzde 37’sine sahip Sinochem ise, 151 yıllık İtalyan üreticinin en büyük ortağı konumunda.

'STRATEJİK' İŞLERİ KORUMA KARARI ALINDI

Öte yandan, Pirelli, şirketin kurumsal yapısında gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin de hükümet tarafından inceleneceğini bildirdi.

İtalya’da alınan Pirelli kararı Sinochem’in şirketin ortaklık yapısında yapmak istediği değişikliğin ardından geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğinde kurulan hükümet ise, kısa bir süre önce ülke için stratejik görülen işlerin korunmasına yönelik bir karar almıştı.

2015'TE SATILMIŞTI

Pirelli 2015 yılında 7.1 milyar Euro karşılığında aralarında ChemChina ve Camfin’in bulunduğu bir grup yatırımcıya satılmıştı.

Bu gelişmeden 6 yıl sonra ChemChina devlet şirketlerinden Sinochem ile birleşmeye gitti. Çin’in İpek Yolu yatırım fonu da Pirelli’nin yüzde 9’una sahip.