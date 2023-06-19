İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı

İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin Çinli ortağı Sinochem'in, şirketin ortaklık yapısında değişiklik istemesi İtalya'yı ayağa kaldırdı. Bir dizi karar açıklayan İtalyan hükümeti, sadece Camfin’in Pirelli'nin CEO’su için aday önerebileceğini ve şirketin kurumsal yapısında gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin de hükümet tarafından inceleneceğini bildirdi. Pirelli’nin yüzde 37’sine sahip Sinochem, 151 yıllık İtalyan üreticinin en büyük ortağı konumunda. Camfin ise, Pirelli’nin patronu Marco Tronchetti Provera’nın kontrolünde bulunuyor

İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı
HABERTURK.COM

İtalya, ülkenin lastik üreticisi Pirelli hakkında dikkat çeken bir karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, Pirelli’nin Çin’in kamu şirketlerinden Sinochem’in kontrolü altına girmemesi yönelik bir adım atıldı.

BBC'nin aktardığı gelişmeye göre, Pirelli, önceki günlerde yaptığı kamuoyu açıklamasında, İtalyan hükümetinin sadece Camfin’in şirketin CEO’su için aday önerebileceğine yönelik bir karar aldığını duyurdu.

Camfin’in Pirelli’nin patronu Marco Tronchetti Provera’nın kontrolünde bir şirket olduğu biliniyor.

Pirelli’nin yüzde 37’sine sahip Sinochem ise, 151 yıllık İtalyan üreticinin en büyük ortağı konumunda.

'STRATEJİK' İŞLERİ KORUMA KARARI ALINDI

Öte yandan, Pirelli, şirketin kurumsal yapısında gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin de hükümet tarafından inceleneceğini bildirdi.

İtalya’da alınan Pirelli kararı Sinochem’in şirketin ortaklık yapısında yapmak istediği değişikliğin ardından geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğinde kurulan hükümet ise, kısa bir süre önce ülke için stratejik görülen işlerin korunmasına yönelik bir karar almıştı.

2015'TE SATILMIŞTI

Pirelli 2015 yılında 7.1 milyar Euro karşılığında aralarında ChemChina ve Camfin’in bulunduğu bir grup yatırımcıya satılmıştı.

Bu gelişmeden 6 yıl sonra ChemChina devlet şirketlerinden Sinochem ile birleşmeye gitti. Çin’in İpek Yolu yatırım fonu da Pirelli’nin yüzde 9’una sahip.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çinli üreticiden Türkiye'ye batarya yatırımı
OTOMOBİL Çinli marka bataryalarını Türkiye'de üretecek
Avtovaz işçi açığını mahkumlar ile kapatacak
OTOMOBİL İşçi açığını mahkumlar ile kapatacak
Ford'un Köln Elektrikli Araç Merkezi açıldı
OTOMOBİL 90 yıllık fabrikada elektrikli araç üretecek
Alfa Romeo Türkiye'de vites yükseltti
OTOMOBİL Türkiye'de vites yükseltti!
Citroen CEO'sundan Türkiye'nin ikinciliğine destek ziyareti - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'nin ikinciliğine destek ziyareti
Bursalı Doblo gitti, İspanyol Doblo geldi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Doblo'da 'İspanyol' dönem
Fransız markadan Türkiye planı: Yeni Renault Clio tanıtıldı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Fransız markadan Türkiye planı
Otomotivde üretim ve ihracat artışı
OTOMOBİL Otomotivde üretim ve ihracat artışı
Ticaret Bakanlığı'ndan oto bayilerine 35.1 milyon TL ceza
OTOMOBİL Oto bayilerine ceza yağmuru
Elektrikli otoda Türk-Tayvan işbirliği
OTOMOBİL Elektrikli otoda Türk-Tayvan işbirliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.