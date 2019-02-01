İtalya ekonomisi resesyona girdi, hükümet ve muhalefet birbirini suçluyor

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İtalyan istatistik kurumu tarafından yayımlanan veriler, ülke ekonomisinin 2018'in sonunda resesyona girdiğini gösteriyor.
Ulusal istatistik kurumu Istat tarafından bugün yayımlanan tahmini verilere göre İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 oranında azaldı. Bir önceki çeyrekte de yüzde 0,1'lik daralma kaydedilmişti.
Resesyon, gayrı safi yurtiçi hasılanın üst üste iki çeyrekte küçülmesi şeklinde tanımlanıyor.
Istat'ın verileri, İtalya'da 2013'ten bu yana en büyük GSYH daralmasına işaret ediyor. Kurumun açıklamasında, tarım, ormancılık, balıkçılık ve sanayi sektörlerinde kaydedilen negatif veriler ile hizmet sektöründeki durgunluğun GSYH'deki düşüşte etkili olduğu belirtildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Istat'ın açıklamasından önce dün yaptığı bir açıklamada bu daralmayı öngördüğünü söylemişti. Conte, 2019'un ilk aylarında da bu trendin sürebileceğini ancak 2019'un ikinci çeyreğinde düzelme öngördüklerini belirtmişti.
Haziran 2018'de iktidara gelen sağ-popülist koalisyon hükümetinin 2019 bütçesi Avrupa Komisyonu ile krize neden olmuştu.
İtalya, 2,3 trilyon Euro'nun üzerindeki kamu borcuyla AB ülkeleri içinde en yüksek borca sahip olan ülke konumunda.
İtalyan hükümetinin 2019 bütçesi ise kamu harcamalarını artırarak yeni borçlanmaya neden olacağı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'nun tepkisini çekmişti.
Avrupa Komisyonu'nun bütçenin revize edilmesini talep etmesi üzerine İtalyan hükümeti, ilk bütçe taslağında yüzde 2,4 olarak belirlenen bütçe açığını yüzde 2.04'e indirmişti.
Ekonominin resesyona girmesi hükümet ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara neden oldu.
Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, "Bizden önce iktidarda olanlar yalan söyledi. Krizin bittiğini söylüyorlardı" dedi. Di Maio, bu sonucun son genel seçimlerle "evlerine yollanan politik sınıfın başarısızlığından" kaynaklandığını söyledi.
Önceki hükümetin Maliye Bakanı Gian Carlo Padoan ise "Veriler net. Negatif trend yeni hükümetle başladı" diye karşılık verdi.
Eski Başbakan Matteo Renzi de kendi dönemlerinde ekonominin büyüdüğünü belirterek, mevcut koalisyon hükümetinin ortakları Lig ve 5 Yıldız Hareketi'nin liderlerini hedef aldı. Renzi, "(Matteo) Salvini ve Di Maio'nun ekonomik seçimleri hatalıydı. Ülkeyi çöküşe götürüyorlar, çok geç olmadan yolu değiştirmeliyiz" dedi.
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