3 Avrupa liderinden Kiev'e kritik ziyaret 0:00 / 0:00

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Kiev'e ulaşan Scholz, Macron ve Draghi, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile görüşecek.

Almanya Başbakanı Scholz, trende yaptığı açıklamada, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşunda yer alan üç büyük ülkenin liderlinin Kiev’e gitmesi ve savaşın bu özel safhasında Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına desteklerini göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

AP'nin haberine göre Avrupalı ​​liderlerin, önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi ve Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeleri bekleniyor.

Fransa'da yetkililer üç liderin Kiev ziyaretinden kare paylaşırken, seyahatin detaylarına dair başka ayrıntı vermedi.

Salı günü, Ukrayna'nın komşuları Romanya ve Moldova'ya yaptığı bir gezi sırasında Macron, AB devlet başkanlarının Brüksel'de "önemli kararlar almak zorunda kalmadan" Ukrayna'ya bir "destek mesajı" gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Liderlerin Ukrayna'nın AB aday statüsü talebini değerlendirmeleri de planlanıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.