SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Avro Grubu İtalya AB
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

Avro Grubu İtalya'dan kurallara uygun bütçe talep etti. "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı." diyen Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var" ifadelerini kullandı

06.11.2018 - 02:54 | Güncelleme: AA

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi konusuna odaklandıklarını belirten Centeno, "AB Komisyonu ilk defa bir ülkenin bütçe taslağını yeniden göndermesini istedi." diye konuştu.

Centeno, toplantıda, İtalya'nın bütçe taslağı konusunda siyasi tartışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." değerlendirmesini yaptı.

Avro Grubu toplantısının ardından yayımlanan bildiride de "AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 bütçe taslağına ilişkin değerlendirmesine katılıyoruz. Ekonomik ve Parasal Birliği düzgün işleyişi, kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olarak İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde sağlam kamu maliyesinin önemini anımsatıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Kamu borçlarının yeterli ölçüde düşürülmesinin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın ayrılmaz parçası olduğuna işaret edilen bildiride, "İtalya ve AB Komisyonunun açık ve yapıcı bir diyaloğa girmesini, İtalya'nın İstikrar ve Büyüme Paktı'na uyumlu bir şekilde değişiklikler yapılmış bütçe planı hazırlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasına yer verildi.

KURALLARA UYGUN BÜTÇE TALEBİ

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Kasım tarihinde İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X