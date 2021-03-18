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İtalya, Kovid-19 kurbanlarını anıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anıldığı Bergamo kentinin, bütün İtalyanların acısının sembolü olduğunu belirterek hükümetin amacının aşılamada en kısa sürede en yüksek sayıya ulaşmak olduğunu söyledi.

İtalya, Kovid-19 kurbanlarını anıyor
AA

Kovid-19 salgınının ilk dalgasında özellikle cenazelerin çokluğu sebebiyle naaşların askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle hatırlanan İtalya'nın Bergamo kentinde, salgınında kaybedilen 100 bini aşkın kişi törenle anıldı.

Draghi, Kovid-19'dan ölenlerin yattığı mezarlığa çelenk koyduğu törende, "Bugün hem üzüntü dolu hem de umut dolu bir gün. Üzüntü ve umudunuzda yanınızda olduğumu hissetmenizi isterim. Devlet burada ve her zaman burada olmaya devam edecek." dedi.

Bu şehirde virüsten etkilenmemiş kimse olmadığını ve Bergamoluların korkunç günler yaşadığını belirten Draghi, "Bu trajediye dair, İtalya'da ve dünyada herkesi etkileyen pek çok görüntü var. Ancak hepsinden önemlisi, hafızalardan silinemez. Tabutları taşıyan askeri kamyonların sıralanmış hali tam bir yıl önce 18 Mart akşamındandı. Bugün burası, sadece kaybettiğimiz insanların anısının değil, aynı zamanda bütün bir milletin acısının sembolü." diye konuştu.

Draghi, geçen yıl yaşananların hatırasını yaşatmak için kurdukları parkın aynı zamanda Kovid-19'dan kurtuluşun da sembolik mekanı olacağını söyledi.

- "Hükümetin amacı en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak"

Avrupa'da pek çok ülkenin yaptığı gibi 15 Mart'ta AstraZeneca aşısının kullanımını ihtiyaten durdurduklarını anımsatan Draghi, "Hükümetin amacı en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak. Bu bizim önceliğimiz. AstraZeneca aşısının durdurulması, geçici ve tedbir maksatlı bir karardı. Avrupa İlaç Ajansı, bugün bu konuda kararını açıklayacak. Karar ne olursa olsun, aşılama kampanyası aynı yoğunlukta ve aynı hedeflerle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, Bergamoluların bu salgında yaşadığı zorluklara ve kayıplara rağmen ayağa kalkmasını bildiğini, Bergamo örneğinin tüm İtalyanlar için değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Yeniden doğuşun sembolü olmak istiyoruz"

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de Draghi'nin bugün burada olmasının devletin kendi yanlarında olduğun gösterdiğini belirterek "Biz, geçen yıl askeri kamyon görüntüleriyle pandeminin sembolü olduk. Bu nedenle bugün yeniden doğuşun sembolü olmak istiyoruz." dedi.

Törende Draghi ve Gori, Bergamo Belediyesi tarafından kayıpların anısına 750 fidandan oluşan bir park projesi için ilk fidan ekimini birlikte gerçekleştirdi. Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 kurbanlarının anısına ilki düzenlenen anma töreninde bugün kalbimiz Bergamo'da. Bu uzun savaşı birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, anma günü dolayısıyla ülkede devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

Salgında resmi kayıtlara göre ilk vakanın 20 Şubat 2020'de kaydedildiği günden bugüne kadar geçen 13 aylık sürede 3 milyon 281 bin 810 kişiye virüs bulaşırken 103 bin 432 kişi hayatını kaybetti.

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