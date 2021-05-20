İtalya Kupası Juventus'un

İtalya Kupası finalinde Atalanta ve Juventus takımları, İtalya'nın Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak zafere ulaştı.

Maçın 31. dakikasında Kulusevski'nin golüyle Juventus öne geçerken 41. dakikada Malinovski'nin golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısı artıran Juventus aradığı golü 73. dakikasında Federico Chiesa ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus kupaya ulaşmış oldu.

Bu galibiyetle Juventus tarihinin 14. kupa şampiyonluğunu alırken Atalanta ise tarihinde 4. kez kupada final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.