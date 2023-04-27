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İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter ve Juventus karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırmayı başardı

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  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükseldi.

     
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Inter, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ezeli rakiplerinden Juventus'u Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Ev sahibi takım, Federico Di Marco'nun 15. dakikada attığı golle Juventus'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçında elde ettiği skor üstünlüğüyle İtalya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 83. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    İtalya Kupası'nın "son şampiyonu" olan Inter'in finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak maçta belli olacak.
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Kupa yarı finalinin diğer ayağında ise Fiorentina, Cremonese'yi ağırlayacak. 
  • İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı

    Fiorentina, deplasmandaki ilk maçta Cremonese'yi 2-0 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmişti.

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