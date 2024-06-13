İtalya meclisinde kavga çıktı: Yumruklar havada uçuştu

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri olaylı geçti.

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

Görüşmeler sürerken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno, tepki göstermek için yasa tasarısının mimarı olan Lig Partili Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli’nin yanına gelerek İtalya bayrağı açtı.

Haberlere göre, iktidar partilerinden milletvekilleri, Donno'nun bu hareketine sert tepki gösterdi ve bazı vekiller muhalif Donno’yu yumrukladı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Donno'nun bazı darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Milletvekillerinin kavgasını kavaslar ayırmaya çalıştı. Darbeler alan Donno'nun sedye ile genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldüğü belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın vekillerin kavgasıyla ilgili tüm görüntüleri detaylı incelemek üzere toplattığı ve oturumu yarın sabaha ertelediği kaydedildi. Milletvekili Donno'nun partisi M5S'nin lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın." ifadelerini kullandı.