İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirler, ülkenin büyük kısmında gevşetildi.

İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
AA

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla Kovid-19 salgınında günlük vaka verileri ve hastanelerde yoğunluğun düştüğü bölgelerde tedbirler yumuşatıldı.Buna göre, 21 idari bölge bulunan ülkede, 15 bölge "sarı" renkle gösterilen "orta" riskli kategoriye alındı.

Vaka verileri yüksek seyreden 5 bölge (Sicilya, Basilicata, Puglia, Kalabriya ve Valle d'Aosta) "turuncu" bölgeyle "yüksek" riskli kategoride yer aldı.Sardinya Adası ise ülkede "kırmızı" renkli "çok yüksek" riskli kategoride kalan tek bölge oldu. Sardinya’da sıkı tedbirler bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

- Ülkede 22.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı sürecek

Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya’da önlemlerin gevşetilmesi 50 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor."Sarı" renkli kategoriye alınan bölgelerde restoran, bar-kafe gibi işletmeler açık havada servis yapmaya başlarken, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı."Sarı" kategoriye alınan bölgelerde, tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi.Ayrıca daha önceki uygulamalardan farklı olarak bugünden itibaren "sarı" bölgelerdeki restoranlar, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlayana kadar açık kalacak.

Farklı renk kategorilerindeki bölgeler arasında seyahat için "geçiş belgesi" gerekecek.Ülke genelinde 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise sürecek.Riskin yüksek olduğu "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde restoranlar kapalı kalacak, sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.Öte yandan yetkililer, yeniden açılmanın dikkatle yürütülmesi ve kalabalıkların oluşmaması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.

- Roma'da restoran sahipleri geleceğe umutla bakmak istiyor

Tedbirlerin gevşetildiği yerlerden başkent Roma’da 6 hafta aradan sonra masa hizmetine yeniden açılan restoran, bar ve kafelerin öğlen saatlerinde dolduğu gözlendi.

Roma’nın turistik mekanlarından Pantheon bazilikası yakınındaki restoranını bugün yeniden açan işletmeci Stefano Garbini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"22 Şubat'tan beri kapalıyız, bu sürede bir şey yapmadık. Yeniden iyi şekilde başlamayı umuyoruz. Her ne kadar akşamları sınırlı şekilde açacak olsak da iyi gitmesini ümit ediyoruz. 23.00'e kadar açık olmayı bekliyorduk ama 22.00 oldu, ne yazık ki bu bir sorun."

22 Ekim'den bu yana akşam yemeği hizmeti veremediklerini söyleyen Garbini, "Bugün açılmak iyi oldu. Umarım iyi şekilde yeniden başlayabiliriz, turistler de gelir. Durumu çok olumlu göremiyorum. Daha fazla kişiyi aşılamak gerekiyor. Aşılama artarsa daha fazla turist gelebilir." diye konuştu.

Kentin işlek duraklarından olan Termini Tren Garı yakınlarında restoranı bulunan Paolo Dell'Uomo da "Bu bir başlangıç. Umarım en kısa sürede iç mekanları da kullanmamıza izin verilir. 22.00'ye kadar sadece açık havada servis yapabiliriz." dedi.

Dell'Uomo, devletten yardımlar aldıklarını söyleyerek "Bazı yardımlar aldık ama bana göre yeterli değildi. Umuyorum ki mayıs ortasından itibaren hem iç mekanı kullanabiliriz hem de sokağa çıkma yasağı 23.00’e genişlerse o zamana kadar açık kalabiliriz. Sonrasında verilere bakmak lazım." diye konuştu.

Ülkede şubat-mart döneminde vakaların artması sebebiyle yaklaşık 6 haftadır tam kapanma düzeyinde sıkı tedbirler uygulanıyordu.İtalya'da 14 ayda yaklaşık 120 bin kişi hayatını kaybetti, 4 milyona yakın kişiye virüs bulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD, casus uydusu "NROL-82"yi uzaya yolladı! - Haberler
DÜNYAABD, casus uydusunu uzaya yolladı!
KORONA MERKEZİYDİ! Son dakika: İtalya'da vaka sayısı azaltı, tedbirler gevşetildi!
DÜNYAPandeminin merkeziydi: 6 hafta sonra açıldı!
KANLI ÇAKI| Son dakika: İspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi devam ediyor! - Haberler
DÜNYAİspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi!
Meksika'da rakip uyuşturucu kartelleri çatıştı, 8 kişi öldü
DÜNYAMeksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 8 ölü
ABD nüfusunun 331 milyonu aşması kongredeki siyasi dağılımı da etkileyecek
DÜNYANüfusu 331 milyonu aşan ABD'de, kongrenin siyasi ...
Libya Ordusu, Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini açıkladı
DÜNYALibya Ordusu'ndan Hafter açıklaması
ABD, İran ile nükleer görüşmelerin gidişatından ümitli
DÜNYAABD, İran ile nükleer görüşmelerden ümitli
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
DÜNYATürkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Pentagon, Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
DÜNYAPentagon'dan 1915 Olayları açıklaması
Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 17'si yaşamını yitirdi
DÜNYAİspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden ...