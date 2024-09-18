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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İtalya'nın efsane futbolcusu Salvatore Schillaci hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        İtalya'nın efsane futbolcusu Salvatore Schillaci hayatını kaybetti

        İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:16
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        İtalyan efsane hayatını kaybetti
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        Bir süredir kanserle mücadele eden İtalya’nın efsane futbolcularından Salvatore Schillaci, hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Schillaci, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası’nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti. Kariyerinin çoğunu İtalya’da geçiren Salvatore Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti. Futbolculuk kariyerinde milli takım da dahil olmak üzere toplamda 400 maçta forma giyen efsane santrfor, 166 kez fileleri havalandırmıştı. Aynı zamanda İtalyan golcü, Juventus formasıyla 1 UEFA Kupası ve 1 İtalya Kupası, Inter formasıyla da 1 UEFA Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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