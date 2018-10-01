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İtalya'nın göçü engelleme politikası şüpheli bulundu

Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü, yayımladığı düzensiz göç ile Akdeniz'deki ölüm ve kaybolmalara ilişkin analizde, İtalya'nın engelleme politikalarının işe yararlılığının şüpheli göründüğü belirtildi

01.10.2018 - 23:24 | Güncelleme: AA

Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (ISPI) yayımladığı düzensiz göç ile Akdeniz'deki ölüm ve kaybolmalara ilişkin analizde, İtalya'nın engelleme politikalarının işe yararlılığının şüpheli göründüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

ISPI tarafından “İtalya’da karaya çıkışlar: Engelleyicilik politikalarının bedeli” başlıklı makale yayımlandı.

AA'nın haberine göre, İtalya’da düzensiz göçün 16 Eylül itibarıyla 5 aydır düşmekte olduğu belirtilen makalede, ağustos ayında 1500’den daha az düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı ve bunun İtalya’daki “göç krizinin” başlamasından önceki sene olan 2012 yılından beri yazın kaydedilen en düşük sayı olduğu bildirildi.

Geçen ay Libya’daki siyasi istikrarsızlığın arttığına işaret eden ISPI, ancak yine de bu ülkeden çıkışların düşük seviyede kaldığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının denizdeki kurtarma faaliyetlerinin Libya’dan düzensiz göç akışlarının yoğunluğu üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığına vurgu yapılırken, Libya’dan kalkışlar ve İtalya’ya varışlardaki büyük düşüşün sebebinin Libya'nın İtalya ve Avrupa Birliği’yle (AB) birlikte çalışma kararında aranması gerektiği savunuldu.

ISPI, İtalya’da yeni hükümetle birlikte düzensiz göçe ilişkin stratejik değişimin, ileride denizdeki kurtarma operasyonlarına yönelik daha da sıkı bir tutum sergileyebileceğinin habercisi olduğu iddiasında bulundu.

İtalya'da sol görüşlü eski Matteo Renzi hükümeti (22 Şubat 2014-12 Aralık 2016) ile aşırı sağ görüşlü mevcut hükümet arasında kıyaslamalar yapan ISPI, 16 Temmuz 2016-15 Temmuz 2017 tarihlerinde yaklaşık 195 olan ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının 16 Temmuz 2017-31 Mayıs 2018 tarihlerinde yüzde 78 oranında azalmış olmasına dikkati çekti.

"SALVİNİ DÖNEMİNDE DENİZDEKİ ÖLÜM VE KAYBOLMALAR ARTTI"

Diğer yandan geçen ay Libya’dan yola çıktığı bilinen kişilerin yüzde 19’unun ya kaybolduğu ya da öldüğü vurgulanırken, bu oranın, doğru verilere ulaşılmaya başlandığı tarihten itibaren Orta Akdeniz’de hiç kaydedilmediğine işaret edildi.

Makalede, "Karaya çıkışlarda düşüşün başlamasından önceki dönemde (16 Temmuz 2016-15 Temmuz 2017) günde 12’den az kişinin öldüğü tahmin ediliyor. (Eski İçişleri Bakanı Marco) Minniti politikalarıyla birlikte ölümlerde keskin bir düşüş yaşandı ve bu sayı günde yaklaşık 3 kişiye düştü. (Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo) Salvini politikalarının uygulandığı 4 aydır ise ölüm ve kaybolma sayısında tekrar güçlü bir artış yaşandığı görülüyor, sayı tekrar günde 8’e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

ISPI, "Denizdeki kurtarma operasyonlarına yönelik yakın markajın başlamasından 4 ay sonra, elimizdeki sayıların ışığında, karaya çıkışlardaki göreceli küçük düşüş ile ölüm ve kaybolmalardaki keskin artış göz önüne alındığında, engelleme politikalarının işe yararlılığı şüpheli görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

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