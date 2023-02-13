AA

İtalya'nın sanayileşmiş iki büyük bölgesi Lazio ve Lombardiya'da kısmi yerel seçimleri merkez sağ ittifakın adayları kazandı.

Ülkenin ulusal başkenti Roma'nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi ile finans merkezi ve ikinci büyük kent Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya Bölgesi’nde dün ve bugün yapılan bölgesel seçimler sonuçlandı.

İtalyan ANSA ajansının resmi olmayan ilk sonuçlara dayandırdığı haberine göre, merkez sağın adayı eski Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, merkez solun adayı Alessio D'Amato ile 5 Yıldız Hareketi'nin adayı Donatella Bianchi'nin önünde yer aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Rocca, oyların yüzde 52,2'sini alarak, Lazio Bölgesi'nin yeni başkanı seçildi.

Lombardiya Bölgesi’nde de başkan ve merkez sağın adayı Attilio Fontana, merkez solun adayı Pierfrancesco Majorino ile Üçüncü Kutup hareketinin adayı Letizia Moratti’nin önünde yer aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Fontana, oyların yüzde 54,4'ünü alarak bir kez daha Lombardiya Bölgesi Başkanı seçildi.

Bu arada, her iki bölgede de seçimlere katılımın düşük olması dikkati çekti.

Her iki bölgede toplam 12 milyon civarında seçmeni ilgilendiren bölge seçimlerinde katılım oranı Lombardiya’da yüzde 41,6 ve Lazio'da yüzde 37,2 olarak açıklandı.

SAĞ KOALİSYON SONUÇLARI 'HÜKÜMETE GÜVEN' OLARAK YORUMLADI

Ülkede 25 Eylül 2022'deki seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Giorgia Meloni'nin kurduğu sağ koalisyon hükümeti, bölge seçimlerinin sonuçlarından memnun.

Başbakan Meloni, Lazio ve Lombardiya'daki seçim sonuçlarına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, elde ettikleri "net zafer" dolayısıyla Rocca ve Fontana'yı tebrik etti.

Meloni, "Merkez sağın bütünlüğünü pekiştiren ve hükümetin çalışmalarını güçlendiren bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Sağ koalisyon iktidarını oluşturan partilerden Forza Italia’nın koordinatörü olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lazio ve Lombardiya’daki bölge seçimlerinin sonuçlarını, "hükümete duyulan güvenin göstergesi" şeklinde yorumladı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini de iki bölgede elde edilen sonuçların "zafer" olduğunu söyledi.

Fotoğraf: EPA