İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi
BBC TÜRKÇE
Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı EPA

Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Pazar günkü Paskalya yortusu sebebiyle 3-5 Nisan tarihleri arasında ülke çapında vatandaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

Bu dönemde ülke çapında temel ihtiyaçlara hizmet verenler dışındaki işletmeler kapalı kalacak, restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek.

Katoliklerin geleneksel Paskalya yemeğini de göz önünde bulunduran yetkililer, günde yalnızca bir kez olmak koşuluyla başka eve gidilmesine ve en fazla 2 kişinin misafir edilmesine izin verilmesi kararı aldı.

Bu dönemde kiliseler de açık kalacak.

Paskalya tatili sonrasında da Nisan ayı boyunca ülke risk seviyesine göre, en sıkı 2 tedbir kategorisi olan "kırmızı" ve "turuncu" bölgelere ayrılacak.

Nispeten hafif tedbirlerin geçerli olduğu "beyaz" ve "sarı" bölge uygulamaları Mayıs'a kadar askıya alındı.

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Ülke çapında uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

İtalya'da son haftalarda günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor. Son bir günde yaklaşık 22 bin yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3,6 milyonu geçti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 481 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 110 bin 328'e ulaştı.

60 milyon nüfuslu ülkede 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 10,7 milyon doz aşı yapıldı.

Her iki doz aşıyı yaptıranların sayısı ise henüz 3,3 milyon seviyesinde.

Paskalya sıkı tedbirlerle geçiyor

İtalya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesi de Paskalya dönemine sıkı tedbirlerle giriyor.

Fransa'da en az 3 haftalık genel kapama önlemleri alındı.

Belçika'da okullar Paskalya tatilinden önce kapatıldı ve yurt dışı seyahatlere kısıtlama getirildi. Almanya'da Paskalya dönemi için sıkı tedbirler açıklansa da daha sonra Başbakan Angela Merkel bunu bir "hata" olarak niteledi ve kararı geri çekti. Ancak ülkede halen seyahatler öncesi Covid testi istenmesi gibi kısıtlamalar uygulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dün yapılan açıklamada Avrupa'daki durumun son ayların en kaygı verici seviyesine ulaştığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da aşı kampanyalarının "kabul edilemeyecek düzeyde yavaş ilerlediğini" söyledi ve "Bu pandemiden çıkmak için en iyi yol aşı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'
BBCÜrdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev ...
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti
BBCİngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan ...
Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
BBCSüveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenlendi
BBCİngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa ...
Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'
BBCMısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'
3 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
BBCGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Covid: İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, hükümetin aşı sertifikası planlarına karşı kampanya başlattı
BBCCovid: İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, ...
Covid: Times gazetesi, İngiltere hükümetinin uluslararası seyahat için ülkeleri üç gruba ayıracağını yazdı
BBCCovid: Times gazetesi, İngiltere hükümetinin ...
İtalya'da Rusya için casusluk yapmakla suçlanan subayın eşi: 4 çocuk ve 4 köpeğimiz var, geçinemiyorduk
BBCİtalya'da Rusya için casusluk yapmakla suçlanan ...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı istifa edecek
BBCİngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar ...