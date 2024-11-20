MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef yarışmacıları 20 Kasım akşamı İtalyan lezzetleri ile yarışıyor. Jüri üyeleri ve konuk jüri Mario Mozetti yarışmacılardan İtalya yemeklerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, 20 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 20 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de haftanın yeni dokunulmazlık oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İtalya lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? (20 KASIM)
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanılacağı gecede, Erim büyük ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi. Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi takım
Onur (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan