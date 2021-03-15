İtalya salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti

İtalya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türlerinde artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20'sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırdı.

İtalya salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti
AA

Avrupa'da geçen yıl salgının ilk ve en ciddi şekilde etkilediği yer olması sebebiyle 10 Mart 2020'de tam kapanmaya giden İtalya, bir yıl sonra benzer tedbirleri yeniden aldı.

Kovid-19'un özellikle İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün, İtalya'da son haftalarda vaka artışlarını hızlandırması nedeniyle uzmanların da uyarısıyla Mario Draghi liderliğindeki hükümet harekete geçti.

Yeni vaka ortalamasının son bir haftada günlük 20 bin üzerinde seyretmesi sebebiyle hükümet, ülkenin tamamına yakınında tedbirleri sıkılaştırarak bugünden itibaren büyük ölçüde yeniden kapanmaya gitti.

- 12 bölge "kırmızı", 8 bölge "turuncu", 1 bölge ise "beyaz"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın hafta sonu imzaladığı kararnameyle ülkede Kasım 2020'den beri yürürlükte olan bölgesel risk ve tedbir stratejisine göre bölgelerin risk seviyesi güncellendi.

Buna göre, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio, Lombardiya, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piyemonte, Trento Özerk Vilayeti, Puglia ve Veneto çok yüksek riskli kategoriye alınarak "kırmızı bölge" ilan edildi.

Abruzzo, Toskana, Bolzano Özerk Vilayeti, Umbriya, Kalabriya, Ligurya, Sicilya ve Valle d'Aosta da yüksek riskli "turuncu" kategoriye alınırken, sadece Sardinya Adası, tüm faaliyetlerin serbest olduğu "düşük riskli" kategoride yer almaya devam etti.

Böylece ülkede şu an "sarı" ile orta riskli grupta yer alan bölge kalmadı.

- Paskalya Yortusu'nda bütün ülke "kırmızı" olacak

Bölgelerin risk seviyesinin güncellenmesiyle 60 milyonu aşkın nüfuslu İtalya'da kırmızı bölgelerde yaşayan 48 milyon kişi yeniden sıkı tedbirlerin olduğu yaşama döndü.

"Kırmızı" ve "turuncu" bölgelerde okulların kapanmasıyla yaklaşık 7 milyon öğrenci bugünden itibaren yeniden uzaktan eğitime geçti.

Bölgelerin yeni risk kategorileri 3 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Hükümetin kararıyla 3-5 Nisan'da ise Paskalya Yortusu kutlanacağı için ülke genelinde "kırmızı" bölge uygulamasına geçilecek. Bununla ülke içinde serbest dolaşımın yasaklanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

- Kırmızı ve turuncu bölge ne anlama geliyor

İtalya, salgında vaka artışına karşı 4 Kasım 2020'den beri bölgesel tedbir stratejisiyle mücadele ediyor.

Bu kapsamda, salgında risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerin bulunacağı "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde büyükşehirler arasında seyahat kısıtlaması, restoran, bar ve mağazaların kapalı kalması gibi kısıtlayıcı uygulamalar devreye giriyor. Market, eczane ve gıda ürünleri satan yerler ise açık kalmaya devam ediyor.

"Kırmızı" bölgelerde restoranlar, sadece paket servis hizmeti verebiliyorken, "turuncu" bölgelerde paket servis ve gel-al imkanı da olabiliyor.

"Turuncu" bölgelerde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, "kırmızı" bölgelerde iş ve acil gereksinimler haricinde sokağa çıkmak yasak.

Her iki renk kategorisinde de dışarı çıkılırken, herkesin nerden nereye hangi amaçla gittiğini belirten izin belgesi taşıması gerekiyor.

Ayrıca "kırmızı" bölgelerde uzaktan eğitim uygulanıyor. Turuncu bölgelerde ise ilk dereceli okullar haricinde uzaktan eğitim yapılıyor.

"Kırmızı" ve "turuncu" bölgelerde, geçen seneden farklı olarak bireysel spor aktiviteleri için ev yakınlarında dışarıya çıkılmasına ve işe gidilmesine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.

Bu arada, bugünden itibaren "kırmızı" bölge kapsamında kalan başkent Roma'da kurallar çerçevesinde tüm mağazaların kepenklerinin kapalı kaldığı, cadde ve meydanların tenhalaştığı, bar-kafe ve restoranların ise paket servise döndüğü gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den Rus aşısına açık kapı! - Haberler
DÜNYAAB'den Rus aşısına açık kapı!
FELAKET... Son dakika: Almaya korondan kırılıyor! 3 . dalga bitmek kritik eşikte
DÜNYASalgında üçüncü dalgayı yaşayan Almanya endişeli!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Dünya ırkçılığı konuşmalı
DÜNYAYeni Zelanda Başbakanı Ardern: Dünya ırkçılığı ...
SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu tatbikata başladı - Haberler
DÜNYAAzerbaycan ordusu tatbikata başladı
SON DAKİKA: Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu: Yetkililer sarı alarm verdi! - Haberler
DÜNYAPekin'de kum fırtınası alarmı!
SON DAKİKA: Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir - Haberler
DÜNYAFransa, AB'yi terk eder mi?
ABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
DÜNYAABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
DÜNYAMyanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
SON DAKİKA: İngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ayakta: Kadın cinayetleri son bulsun! - Haberler
DÜNYAİngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ...
Ürdün'de halk, hastanedeki ölümler nedeniyle hükümetin istifasını istedi
DÜNYAÜrdün'de hastanedeki ölümler halkı sokağa döktü