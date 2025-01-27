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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 22. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 22. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 22. hafta geride kaldı. Napoli, Milan, Juventus ve Inter haftayı galibiyetle noktaladı. Ligde tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        İtalya Serie A Ligi'nde 22. haftanın sonuçları
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        İtalya Serie A Ligi'nin 22. haftasının son maçı, Genoa ve Monza arasında oynandı.

        İtalya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Genoa ile Monza arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Milan, kendi evinde Parma'yı 3-2 mağlup ederek toplam puanını 34'e çıkardı; konuk ekip Parma ise haftayı 20 puanda tamamladı.

        Napoli, kendi sahasındaki maçta rakibi Juventus'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 53'e yükseltti. Konuk ekip Juventus ise 37 puanda kaldı.

        Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Lecce'yi 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 50'a yükseltti.

        Juventus, 22. haftada Napoli'yi deplasmanda 2-1 yenerek 37 puana yükseldi, Napoli ise haftayı 53 puanla kapadı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Torino, rakibi Cagliari'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 26'ya yükseltti.

        Atalanta, bu hafta Como'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Atalanta oldu.

        Ligin 22. haftasında oynanan mücadelede Empoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 21 puana, konuk ekip ise 34 puana sahip oldu

        Zorlu deplasmanda Roma ev sahibi rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

        Fiorentina, deplasmanda Lazio'nu 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ligin 22. haftasında oynanan mücadelede Venezia ile Verona karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 15 puana, konuk ekip ise 19 puana sahip oldu

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 22. Haftanın Sonuçları
        24.01.2025 22:45
        Torino
        2
        Cagliari
        0
        İY(1-0)
        25.01.2025 17:00
        Como
        1
        Atalanta
        2
        İY(1-0)
        25.01.2025 20:00
        Napoli
        2
        Juventus
        1
        İY(0-1)
        25.01.2025 22:45
        Empoli
        1
        Bologna
        1
        İY(1-1)
        26.01.2025 14:30
        Milan
        3
        Parma
        2
        İY(1-1)
        26.01.2025 17:00
        Udinese
        1
        Roma
        2
        İY(1-0)
        26.01.2025 20:00
        Lecce
        0
        Inter
        4
        İY(0-2)
        26.01.2025 22:45
        Lazio
        1
        Fiorentina
        2
        İY(0-2)
        27.01.2025 20:30
        Venezia
        0
        Hellas Verona
        0
        İY(0-0)
        27.01.2025 22:45
        Genoa
        0
        Monza
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 22. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		22 17 2 3 53 22
        2
        Inter
        		21 15 5 1 50 37
        3
        Atalanta
        		22 14 4 4 46 23
        4
        Lazio
        		22 12 3 7 39 8
        5
        Juventus
        		22 8 13 1 37 16
        6
        Fiorentina
        		21 10 6 5 36 13
        7
        Milan
        		21 9 7 5 34 9
        8
        Bologna
        		21 8 10 3 34 6
        9
        Roma
        		22 8 6 8 30 5
        10
        Torino
        		22 6 8 8 26 -3
        11
        Udinese
        		22 7 5 10 26 -9
        12
        Genoa
        		21 5 8 8 23 -12
        13
        Como
        		22 5 7 10 22 -9
        14
        Empoli
        		22 4 9 9 21 -8
        15
        Cagliari
        		22 5 6 11 21 -13
        16
        Parma
        		22 4 8 10 20 -11
        17
        Lecce
        		22 5 5 12 20 -25
        18
        Hellas Verona
        		21 6 1 14 19 -23
        19
        Venezia
        		21 3 6 12 15 -15
        20
        Monza
        		21 2 7 12 13 -11

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 23. Hafta Maçları
        31.01.2025 22:45
        Parma
        Lecce
        01.02.2025 17:00
        Udinese
        Venezia
        01.02.2025 17:00
        Monza
        Hellas Verona
        01.02.2025 20:00
        Atalanta
        Torino
        01.02.2025 22:45
        Bologna
        Como
        02.02.2025 14:30
        Juventus
        Empoli
        02.02.2025 17:00
        Fiorentina
        Genoa
        02.02.2025 20:00
        Milan
        Inter
        02.02.2025 22:45
        Roma
        Napoli
        03.02.2025 22:45
        Cagliari
        Lazio
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