İtalya Serie A Ligi'nde 22. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 22. haftasının son maçı, Genoa ve Monza arasında oynandı.

İtalya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Genoa ile Monza arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Milan, kendi evinde Parma'yı 3-2 mağlup ederek toplam puanını 34'e çıkardı; konuk ekip Parma ise haftayı 20 puanda tamamladı.

Napoli, kendi sahasındaki maçta rakibi Juventus'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 53'e yükseltti. Konuk ekip Juventus ise 37 puanda kaldı.

Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Lecce'yi 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 50'a yükseltti.

Juventus, 22. haftada Napoli'yi deplasmanda 2-1 yenerek 37 puana yükseldi, Napoli ise haftayı 53 puanla kapadı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Torino, rakibi Cagliari'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 26'ya yükseltti.

Atalanta, bu hafta Como'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Atalanta oldu.

Ligin 22. haftasında oynanan mücadelede Empoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 21 puana, konuk ekip ise 34 puana sahip oldu

Zorlu deplasmanda Roma ev sahibi rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

Fiorentina, deplasmanda Lazio'nu 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Ligin 22. haftasında oynanan mücadelede Venezia ile Verona karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 15 puana, konuk ekip ise 19 puana sahip oldu