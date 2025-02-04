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        Haberler Dünya İtalya Trump'ın talebine hazır değil | Dış Haberler

        İtalya Trump'ın savunma bütçesi talebine hazır değil

        ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerden savunma bütçelerini yüzde 5'e kadar çıkarmalarını talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, talebe sıcak bakarken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yüzde 5 hedefine hazır olmadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 20:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:14
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        İtalya Trump'ın talebine hazır değil
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        ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerden savunma bütçelerini yüzde 5'e kadar çıkarmalarını talep etti.

        Litvanya ve Fransa'dan talebe dair olumlu açıklamalar gelirken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yüzde 5 oranı için hazır olmadıklarını ifade etti. Tajani "Yüzde 2'ye ulaşmaya yakınız. Ancak yüzde 5'e değil. Uluslararası görevlere giden askerlerimiz göz önüne alınmalı." dedi.

        İtalya'nın mevcut savunma bütçesi yüzde 1.57 oranında. NATO standartları yüzde 2 olarak güncellenirken İtalya'nın bu hedefe 2028'e kadar ulaşması zor görünüyor.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise standart olarak belirlenen yüzde 2'nin yeterli olmadığını, Avrupa'nın Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya hazır olması için yüzde 2'nin çok üstüne çıkması gerektiğini belirtti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir

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