A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 A Grubu ilk maçında Roma'da İtalya'ya konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonanın seyircili oynatılması planlanıyor. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR
1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler
16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü
20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü
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