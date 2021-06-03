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İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi gün? İtalya Türkiye Milli maç ne zaman? Euro 2020 A Grubu takımları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki şimdiden merakla beklenen İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte gözlerin çevrildiği zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi gün? İtalya Türkiye Milli maç ne zaman? Euro 2020 A Grubu takımları


A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 A Grubu ilk maçında Roma'da İtalya'ya konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonanın seyircili oynatılması planlanıyor. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü

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