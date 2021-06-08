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İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2020 A Grubu İtalya Türkiye milli maçı hangi gün? İşte Türkiye'nin rakipleri

Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, kupanın ve grubun açılış maçında Roma'da İtalya ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği İtalya Türkiye maçıyla ilgili ayrıntılar...

İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2020 A Grubu İtalya Türkiye milli maçı hangi gün? İşte Türkiye'


A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 A Grubu ilk maçında Roma'da İtalya'ya konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonanın seyircili oynatılması planlanıyor. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü

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