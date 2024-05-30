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        Haberler Dünya İtalya: Ukrayna'ya asla asker göndermeyeceğiz

        İtalya: Ukrayna'ya asla asker göndermeyeceğiz

        İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya'nın Ukrayna'ya destek için hiçbir zaman bölgeye asker göndermeyeceğini ve Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:52
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        İtalya'dan Ukrayna'ya 'üzücü' haber
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        Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılında devam ederken, özellikle Kharkiv bölgesinde çatışmalar şiddetleniyor.

        Yaz döneminde Rusya'nın olası bir genel taarruzu nedeniyle Ukrayna, NATO ülkelerinden yüksek oranda mühimmat ve hava savunma sistemleri desteği alırken birçok ülke bu silahların Rus topraklarında kullanılmaması şartı koyuyor.

        Bunlardan biri ise İtalya.

        İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya'nın Ukrayna'ya hiçbir zaman asker göndermeyeceğini ve Kiev'e tedarik edilen silahların Rusya topraklarında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

        Tajani, kamu yayıncısı RAI'ye verdiği mülakatta "İtalya'dan Ukrayna'ya giden tüm silahlar Ukrayna içinde kullanılmalı" dedi.

        Başbakan Giorgia Meloni yönetimindeki İtalya, Ukrayna'nın müttefiklerinden, ancak mühimmat desteği kurallara bağlı ve sınırlı.

        NATO ülkelerinden tedarik edilen silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılmasına NATO tarafından izin verilmiyor. Ancak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu savaşın bir 'saldırı savaşı' olduğunu ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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