İtalya: Ukrayna'ya silah yardımı kararnamesi hazırlığı yok 0:00 / 0:00

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, hükümet olarak Ukrayna'ya silah yardımı konusunda yeni bir kararname hazırlığında olmadıklarını söyledi.

Crosetto, Il Messaggero gazetesine gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Crosetto, bugün Roma'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmelerinde, hükümet olarak çizgilerinin son 70 yılda İtalya'nın takip ettiği çizgi olacağını vurgulayacaklarını ve NATO müttefiklerinin alacağı tüm kararlara uyacağını dile getirdi.

Son günlerde Ukrayna'ya silah olarak ne göndermeleri gerektiğine ilişkin pek çok haber okuduğunu kaydeden Crosetto, şunları aktardı:

"Ben sabah 7 buçukta bakanlığa geliyorum ve dışarı çıkmadan çalışıyorum. Altıncı bir kararname hazırlamıyoruz. Kiev'e gönderilecek füzelerden bahsetmiyoruz. İleride NATO ve AB içinde Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım için bir tartışma olmasını dışlamıyorum ancak son haftalarda eğitim, ekonomik destek ve fonlar hakkında konuştuk. Şu anda önceki hükümet tarafından vadedilen askeri malzemelerin tedarikini sonuçlandırıyoruz."

Crosetto, şu aşamada Ukrayna'ya silah yardımı konusunda 31 Aralık'a kadar kendilerine izin veren parlamentodan alınmış bir çerçeve kararın olduğunu da hatırlattı.

Sağ koalisyon hükümetindeki koalisyon ortakları Lig Partisi ve Forza Italia'nın gerektiği zaman bir sonraki silah yardımı kararnamesine destek vermemesinden çekinip çekinmediği sorusuna Crosetto, "Ocak veya şubat ayında böyle bir karara ihtiyaç olur mu bilemiyorum ama şu anda hiç kimsenin böyle bir ayrıma gitmesinden çekinmiyorum. Lig ve Forza Italia, sorumlu davranmayı bileceklerdir ve Ukrayna'nın savunmasına destek garantisi veren Başbakan Meloni'ninki ile aynı konumda yer alarak tutarlı olacaklardır." yanıtını verdi.

Çatışmanın başladığı andan itibaren barış ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediğini aktaran Crosetto, asıl amacın çatışmayı durdurmak, bir müzakere masası açmak ve barış sağlamak olduğunu anlattı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya daha önce Mario Draghi hükümeti döneminde çıkardığı 5 ayrı kararnameyle Ukrayna’ya aralarında obüs, çok namlulu roketatar sistemleri gibi farklı boyutlarda cephanelik ve askeri destek malzemesi sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın havadan saldırılarına karşı İtalya'dan hava savunma sistemi talep etmişti.