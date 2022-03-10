İtalya ve Çin arasında Ukrayna görüşmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İtalya ve Çin arasında Ukrayna görüşmesi
ABONE OL

İtalya ve Çin dışişleri bakanları Ukrayna'da barış için ortak çaba üzerinde anlaştı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'da barış yolunun tesis edilmesi için ortak çaba gösterilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

İtalya ve Çin arasında Ukrayna görüşmesi
İtalya ve Çin arasında Ukrayna görüşmesi
0:00 / 0:00
AA

Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı Vang Yi​​​​​​​ ile video konferans yöntemiyle görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Di Maio, "Ukrayna'da barış yolu için ortak çaba gösterme konusunda anlaştık. Kendisi, Çin'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırmada daha yapıcı bir rol oynayacağına dair bana güvence verdi. Şüphesiz ki insani kriz bir an önce durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Di Maio, ateşkesin ivedilikle sağlanması için azami uluslararası koordinasyona ve güçlü diplomatik baskıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da çocuk hastanesinin bombalanmasını "insanlık dışı ve gaddarca bir eylem" olarak nitelendiren İtalyan bakan, bu olayın ardından insani koridorların oluşturulmasının birinci öncelik haline geldiğini de belirtti.

Luigi Di Maio, bu krize yönelik diplomatik, insani ve enerji olmak üzere üç cephede çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin'den yeni açıklamalar
DÜNYA Putin'den yeni açıklamalar
UNICEF: Ukrayna'yı terk eden mülteci çocuk sayısı 1 milyonu geçti
DÜNYA UNICEF açıkladı! İşte Ukrayna'yı terk eden mülteci ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek - Haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ...
Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi son durum
DÜNYA Görüşme öncesi son durum
Son dakika haberleri: Rusya'dan yeni ihracat yasağı!
DÜNYA Rusya'dan yeni ihracat yasağı!
Türkiye'deki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi: ABD medyasında nasıl yankılandı? - Haberler
DÜNYA Tarihi zirvenin yankıları!
Son dakika haberi: Antalya'daki tarihi zirve sonrası Lavrov'dan dikkat çeken yaptırım mesajı - En Son Haberler
DÜNYA Lavrov'dan dikkat çeken yaptırım mesajı
Son dakika haberler: Yakınlarına ulaşılamayan yaşlılar anaokulunda bekliyor!
DÜNYA Yakınlarına ulaşılamayan yaşlılar anaokulunda ...
Scholz ve Macron'dan Putin'e çağrı
DÜNYA Scholz ve Macron'dan Putin'e çağrı
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası barış mesajı
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası ilk mesaj

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.