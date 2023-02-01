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İtalya’da açlık grevindeki anarşist mahkum ağır hapis rejimi tartışması başlattı

İtalya’da düzenlediği anarşist saldırılar nedeniyle ağır hapis rejimi uygulanan Alfredo Cospito'nun açlık grevi, bu rejimi yeniden tartışmaya açtı.

İtalya’da açlık grevindeki anarşist mahkum ağır hapis rejimi tartışması başlattı
BBC TÜRKÇE
Cospito'nun ağır hapis koşulları hakkında haftalardır protesto düzenleniyor Getty Images
Cospito'nun ağır hapis koşulları hakkında haftalardır protesto düzenleniyor

İtalya’da düzenlediği anarşist saldırılar nedeniyle ağır hapis rejimi uygulanan bir mahkumun açlık grevi, bu rejimi yeniden tartışmaya açtı.

55 yaşındaki anarşist militan Alfredo Cospito, 2012’de enerji şirketi Ansaldo’nun yöneticisi Roberto Adinolfi’yi bacaklarından vurarak yaralamaktan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Bu suçtan hapisteyken, 2006’da bir jandarma okuluna düzenlenen bombalı saldırılardan da suçlu bulunarak 20 yıl daha hapis cezası aldı.

Cospito, hapisteyken yazdığı yazılar ve dışarıya yolladığı mesajlarla şiddet eylemlerine devam çağrısı yaptığı gerekçesiyle 2022’de ağır cezaevi rejimi "41 bis" kapsamına alındı.

Mahkumların dış dünyayla iletişimini çok kısıtlayan ve sürekli gözetlenmelerini öngören bu rejim, mafya liderlerinin hapiste de örgüt yönetmeyi sürdürmesini önlemek amacıyla uygulanmaya başlanmıştı.

"Ağır hapis" de denilen uygulama daha sonra ise mafya dışında, terör, insan kaçakçılığı gibi başka suçlarda da kullanılmıştı.

Cezaevi yönetmeliğinin "41 bis" maddesine tabi tutulan mahkumlar tek kişilik bir hücrede sürekli gözetim altında tutuluyor.

Ayda bir kez, cam bölmeli odada ziyaretçi görüşüne izin veriliyor ve görüşmeler kaydediliyor.

Günde 2 saat açık hava izninde, aynı rejim altındaki diğer mahkumlarla, en fazla 4 kişi olmak kaydıyla iletişim kurulabiliyor.

Bazı durumlarda bu kısıtlamalar daha da sertleştirilebiliyor.

Devletle iş birliği yapmaya yanaşan mahkumlar ise bu rejimden çıkarılabiliyor.

Mayıs 2022’de 41 bis rejimine dahil edilen Cospito, geçen Ekim ayında bu sistemi protesto etmek için açlık grevine başladı.

Aralık ayında bir mahkeme, Cospito’nun bu rejime itirazını reddetti.

Bunun üzerine Yargıtay’a başvuran Cospito’ya duruşma tarihi olarak 20 Nisan verildi, ancak açlık grevi nedeniyle bu tarih daha sonra 7 Mart’a çekildi.

Geçen ay sonunda açlık grevinde 100 günü doldurmasının ardından Cospito’nun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 40’ını kaybettiği ve ciddi risk altında olduğu açıklandı.

Mahkumu Sardinya adasında tutulduğu özel güvenlikli cezaevinde muayene eden doktoru, ‘’ölümcül olabilecek aritmi ve kardiyak fibrilasyon’’ riski taşıdığını söyledi.

'Anarşistler İtalya’ya karşı seferber oldu'

Alfredo Cospito’nun açlık grevi sürerken İtalya’da ve İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde anarşist gruplar gösteriler, eylemler düzenlemeye başladı.

Atina’da İtalyan diplomat Susanna Schlein’ın aracına Aralık ayında düzenlenen saldırıyı Yunan anarşistler üstlendi.

Almanya ve İspanya’da da İtalya temsilciliklerine maddi hasarlı saldırılar düzenlendi.

İtalya’da yapılan gösterilerde de bazı araçların ateşe verildiği, polisle çatışma yaşandığı haberleri gelmeye başladı.

Ülkede hassas noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Başbakanlıktan geçen Pazar günü yapılan açıklamada, "saldırı ve meydanlardaki şiddet eylemlerinin kurumları yıldırmayacağı" belirtildi ve "Devlet, tehdit edenlerle uzlaşmaya gitmez" denildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün düzenlediği basın toplantısında, "Halen uluslararası anarşistler İtalyan devletine karşı seferber olmuş durumda" dedi ve tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Öte yandan Alfredo Cospito geçen Pazartesi günü Sardinya’daki cezaevinden, klinik imkanları daha elverişli olan Milano’daki Opera cezaevine nakledildi.

Cospito vakası dün parlamentoda iktidar ile muhalefet sıraları arasında hararetli atışmalara yol açarken bugünkü ulusal gazetelerin birçoğunun da manşetinde yer aldı.

Af Örgütü: İnsanlık dışı muamele

"41 bis" uygulaması da yeniden tartışılmaya başladı.

"Ağır hapis" sisteminin işkence teşkil ettiğini savunanlar ve tamamen kaldırılmasını isteyenlerin yanı sıra yalnızca mafya liderlerine uygulanmasını destekleyenler de bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü, Alfredo Cospito’ya uygulanan rejime derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Örgüt, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlamaya göre mahkumların 15 günden fazla ve günde 22 saatten uzun süre izolasyona tabi tutulmasının ‘’uzun süreli hücre hapsi’’ olarak nitelendiğini, bu rejimin ‘’zalim, insanlık dışı ve aşağılık muamele’’ teşkil ettiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İtalya Anayasa Mahkemesi’nden de geçmişte bu rejime eleştiriler gelmişti.

Adalet Bakanı Carlo Nordio ise dün yaptığı açıklamada ‘’Bu tarihi anda 41 bis’in vazgeçilmez olduğunu ve korunması gerektiğini düşünüyorum’’ dedi.

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