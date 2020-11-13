İtalya'dan korkunç görüntüler: Hastalar tuvaletlerde ölüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupaSon dakika koronavirüs haberi! İtalya kan ağlıyor! Hastalar tuvaletlerde ölüyor - Haberler
ABONE OL

İtalya’da Covid-19 alarmı! Koronavirüslü hastalar tuvaletlerde ölüyor

İtalya'nın Napoli kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Artan vakalar nedeniyle bir çok kişinin tuvalet odalarında öldüğü ortaya çıktı.

Son dakika koronavirüs haberi! İtalya kan ağlıyor! Hastalar tuvaletlerde ölüyor - Haberler
İtalya'dan korkunç görüntüler: Hastalar tuvaletlerde ölüyor
0:00 / 0:00
AA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu. Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi.

Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.

Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için Kovid-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.

Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania'daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.

İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.

Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. Ülkede dün 32 bin 961 yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı şubattan bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 1 milyonu aştı ve ölü sayısı da 43 bine yaklaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ürdün'deki Meclis seçimlerine bağımsız adaylar damga vurdu
DÜNYAÜrdün seçimlerinde bağımsız adaylar damgası
California'da Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - haberler
DÜNYAABD'de Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 gözaltı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü
SON DAKİKA: İngiltere’de salgının başından bu yana günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
DÜNYAİngiltere'de rekor vaka sayısı!
Azerbaycan SON DAKİKA: Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Tazminat ödeyecekler!
DÜNYAAliyev duyurdu: Ermenistan tazminat ödeyecek!
SON DAKİKA Libya'da facia: Gemi battı, 74 kişi hayatını kaybetti!
DÜNYALibya açıklarında mülteci gemisi battı: 74 ölü!
SON DAKİKA: ABD'nin mevcut başkanı Trump, Arizona ve Georgia eyaletleri kendilerinin kazanacağını savundu
DÜNYATrump vazgeçmiyor: O eyaletlerde kazanacağım!
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri var
DÜNYALavrov: Karabağ'da Türkiye ile ortak görevlerimiz var
ABD'li diplomattan son dakika yorum: Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek!
DÜNYAABD'li diplomattan dikkat çeken ABD-Türkiye yorumu!
Koronavirüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumunun iyi olduğunu açıkladı
DÜNYAKovid-19'a yakalanan Zelenskiy'nin durumu iyi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X