Övgü Pınar | Roma

AFP Termostat

İtalya'da sonbahar ve kış aylarında enerji krizini hafifletebilmek amaçlı bir tedbir paketi hazırlandı. Pakette kaloriferlerin sıcaklığının düşürülmesi ve vatandaşlardan kısa duşlar almalarının istenmesi gibi önlemler yer alıyor.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı'nın imzaladığı kararnameyle Eylül sonundan itibaren ‘’en kötü senaryoya’’ hazırlıklı olabilmek amacıyla bir dizi tedbire başvurulacak.

Bu çerçevede, hastaneler gibi hassas kurumlar dışında merkezi ısıtma kısıtlanacak. Isıtma dönemi normalden 8 gün geç başlatılıp 7 erken bitirilerek 15 günlük tasarruf sağlanacak. Ayrıca kaloriferler 1 derece daha düşük ısıda ve günde bir saat daha az çalıştırılacak.

İtalya hükümeti bu tedbirlerle 5,3 milyar küp gaz tasarrufu hedefleniyor.

Bu zorunlu tedbirlere ek olarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme kampanyalarıyla enerji tasarrufunun daha da artırılması planlanıyor. Halktan daha düşük dereceli suyla ve daha kısa duş almaları, kullanmadıkları elektronik cihazların fişini çekmeleri, çamaşır ve bulaşık makinelerini ancak tam dolunca çalıştırmaları gibi taleplerde bulunulacak.

Bakanlık kararında, ‘’Gelecek kış boyunca Rusya’dan enerji akışının tamamen kesilmesi ihtimalinin yaratacağı riskleri azaltmak ve Avrupa’dan gelen enerji tüketimini azaltma taleplerine yanıt vermek amacıyla şimdiden ulusal gaz tüketimini sınırlandırmaya yönelik tedbirler almak uygun olacaktır’’ denildi.

'Haklı dava için fedakarlık'

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, İtalyanların ''haklı bir dava için ufak fedakarlıklar yapacağından'' emin olduğunu söyledi. Cingolani yeni tedbir paketiyle ilgili bugün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, ‘’Planımız acımasız değil, büyük fedakarlıklar dayatmıyor. İtalyanlar çok güçlü bir halk, zalim bir savaşın yol açtığı güçlüklerin önemini anladılar’’ dedi.

Bakan Cingolani, İtalya’nın 2024 sonuna kadar Rusya’ya gaz bağımlılığından kurtulacağını da söyledi.

Rusya’dan enerji ithalatı açısından Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alan İtalya, Ukrayna işgali sonrası bu ithalatı düşürmek amaçlı adımlar atmaya başlamıştı. Başbakan Mario Draghi, geçen yıl gaz ithalatının yüzde 40’ını Rusya’dan yaparken, Temmuz 2022 itibariyle bu oranın yüzde 25’e düşürüldüğünü açıklamıştı. İtalya basınına göre bu oran yüzde 18 seviyesine kadar düşmüş durumda.

İtalya hükümeti, Rus gazına bağımlılıktan kurtulmak için öncelikle alternatif tedarikçi arayışına girmiş ve başta Cezayir olmak üzere başka ülkelerden satın alımları artırmıştı.