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İtalya’da Faşizmden Kurtuluş Bayramı ilk defa aşırı sağcı bir iktidarla kutlanıyor

İtalya'da bugün kutlanan Kurtuluş Bayramı, iktidardaki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri partisinin faşizmle aralarına mesafe koymaktan kaçındığı gerekçesiyle polemiklerin gölgesinde geçiyor.

İtalya’da Faşizmden Kurtuluş Bayramı ilk defa aşırı sağcı bir iktidarla kutlanıyor
BBC TÜRKÇE

Övgü Pınar | Roma

İtalya'da bugün kutlanan Kurtuluş Bayramı, iktidardaki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri partisinin faşizmle aralarına mesafe koymaktan kaçındığı gerekçesiyle polemiklerin gölgesinde geçiyor.

25 Nisan Kurtuluş Bayramı’nda, ülkenin 1945’te Nazi ve faşistlerden kurtulması kutlanıyor. Bu yılki kutlamaları sıra dışı kılansa, faşist rejimin yıkılmasından bu yana ilk kez neo-faşist köklerden gelen aşırı sağcı bir iktidar altında geçiyor olması.

Özellikle sağ iktidarın büyük ortağı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi, faşizme mesafe almamakla ve ‘’antifaşist’’ sözcüğünü kullanmaktan kaçınmakla suçlanıyor.

25 Nisan tarihi yaklaştıkça son günlerde bu konudaki tartışmalar daha da kızıştı, hükümetin bu bayramla ilgili eylem ve söylemleri özel ilgiyle takibe alındı.

İtalya’nın Kardeşleri’nin kurucularından olan ve bugün Senato Başkanı olarak devletin en üst düzey görevlerinden birinde bulunan Ignazio La Russa’nın bir yurtdışı gezisi için 25 Nisan tarihini seçmesi eleştirileri daha da artırdı.

Faşizme karşı direnen partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi), Senato Başkanı La Russa’nın Prag ziyaretini ‘’neden yılın diğer 364 gününden birinde yapmadığını’’ sorguladı.

Faşist diktatör Benito Mussolini’nin heykelciklerini evinde gururla sergilemesiyle de hatırlanan Ignazio La Russa, sabah saatlerinde yapılan resmi 25 Nisan törenlerine katılsa da gün içinde başka ziyaretlerde bulunmadığı için eleştiriliyor.

Roma’daki Piazza Venezia meydanında yapılan törene Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve parlamentonun her iki kanadının başkanları da katıldı. Mattarella bu törenin ardından, faşizme direniş hareketinin simgesel alanlarından kuzeydeki Cuneo kentindeki Direniş Parkı’na gitti.

Başbakan Giorgia Meloni’nin ise Roma’daki resmi tören dışında herhangi bir anma etkinliğine katılması ya da bir konuşma yapması beklenmiyor.

Ülke genelinde faşizme karşı pek çok gösteri düzenlendi Getty Images
Son günlerde ülke genelinde faşizme karşı pek çok gösteri düzenlendi

Meloni: Özgürlük bayramı olsun

Meloni, 25 Nisan ile ilgili partisi ve hükümetine yönelik eleştirilere bugün bir mektupla yanıt verdi.

Başbakan, Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan mektubunda, ''Parlamento'da sağı temsil eden partiler faşizme yönelik herhangi bir nostaljiyle uyumlu olmadıklarını yıllardır deklare etmiştir'' dedi.

Ancak Meloni’nin mektubunda 25 Nisan’ın ‘’özgürlük bayramı’’ olarak kutlanmasını önermesi ayrıca tepki çekti. Mektup Corriere della Sera’nın manşetinden ‘’Bugün özgürlük bayramı olsun’’ başlığıyla yayımlandı.

Meloni’nin bu önerisi, ‘’Bugün özgürlük bayramı değil, Kurtuluş Bayramı’’ şeklinde tepkilere neden oldu.

Eleştirilere katılan merkez soldaki Demokratik Parti’den Senatör Filippo Sensi, “Hayır, bugün özgürlük bayramı değil. O her gün. Bugün sayesinde, 25 Nisan sayesinde. Büyük harflerle Kurtuluş Günü, faşizmden (kurtuluş). Bu özgürlük gününü kurtuluş günü yapan partizanlar sayesinde’’ dedi.

Partizanlar derneği Anpi’nin Başkanı Gianfranco Pagliarulo da Başbakan Giorgia Meloni ve partisinin “İtalya’ya büyük zararlar veren 20 yıllık (faşist) dönemin tarihi ve siyasi kültürü ile arasına net ve geri dönülmez şekilde mesafe koymasını” talep etti.

Mussolini rejiminden sonra İtalya’nın ilk aşırı sağcı lideri olan Giorgia Meloni’nin yönetiminde, polemiklerle kutlanan Kurtuluş Bayramı gazetelerin baş sayfalarında da geniş yer buldu.

La Repubblica bugün, “78 yıl önce kurtuluş” üst başlığının altında “İtalya bölündü” manşetiyle çıktı.

La Stampa da tartışmalarda, “Şimdi ve her zaman Direniş” manşetiyle taraf aldı.

Sağ kanattaki Il Giornale ise 25 Nisan polemiklerine ayırdığı manşet haberinde ülkeyi esas bölenlerin ‘’sol ve Partizanlar Derneği olduğunu’’ iddia etti.

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